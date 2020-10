Prognozy Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące tegorocznych zbiorów warzyw i owoców pokazują lekki wzrost produkcji w stosunku do roku ubiegłego. - Prognozujemy, że kolejne miesiące przyniosą spowolnienie wzrostu cen owoców - mówi Jakub Olipra, ekonomista z banku Credit Agricole.

Tegoroczna produkcja owoców, zarówno z drzew jak i krzewów owocowych, jest szacowana przez GUS na poziomie 4,2 mln t, co oznacza wzrost o 6% w ujęciu rocznym. Jest to poziom zbliżony do średniej za ostatnie 5 lat

- Warto zauważyć, ż tegoroczne warunki agrometoeorologiczne dla produkcji owoców były bardzo zmienne. Wiosną obserwowany był deficyt opadów oraz przymrozki, co miało negatywny wpływ na wegetację, podczas gdy w miesiącach letnich warunki agrometoerologiczne poprawiły się - dodaje Jakub Olipra.

W konsekwencji znalazło to odzwierciedlenie w dużej rozpiętości wyników produkcyjnych pomiędzy poszczególnymi gatunkami owoców.

Wrosła produkcja jabłek, porzeczek, malin i agrestu, podczas gdy zbiory wiśni, czereśni, śliwek i truskawek obniżyły się w ujęciu rocznym. W konsekwencji nadal utrzymuje się wysoka dynamika cen owoców, która zgodnie z danymi GUS w sierpniu wyniosła 18,5% r/r.

- Prognozujemy, że kolejne miesiące przyniosą spowolnienie wzrostu cen. Oczekujemy, że w II kw. 2021 r. ceny zaczną się obniżać w ujęciu rocznym. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszej prognozy są warunki agrometeorologiczne w kolejnych kwartałach - mówi ekonomista.

