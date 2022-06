Kolejne podwyżki cen chleba nieuniknione. Kto dopłaci do biznesu?

Piekarnie muszą dopłacać do działalności?

Jak obecnie radzą sobie piekarnie z rachunkami ?

AP: Cała branża piekarnicza skupia się obecnie na szukaniu oszczędności w ramach prowadzonej działalności. Analizują i szukają ich głównie w kosztach surowcowych, produkcyjnych i energetycznych. Myślą nad tym co potrzeba zrobić, żeby taniej wyprodukować. Szukają pomysłów co i gdzie mogą sprzedać. Ostatnie tygodnie zmusiły producentów do renegocjacji umów z dostawcami gazu i energii. Jednym to udało się zrobić, a innym nie. Sukces zależał od determinacji właścicieli piekarni i pomysłu na to. Firmy, które stać jeszcze na inwestycje zamontowały fotowoltaikę i zmieniły zasilanie pieców z gazowych na olejowe.

Czy ceny pieczywa jeszcze wzrosną? Co robią niezależne piekarnie a co duże sieci handlowe?

AP: Dzisiaj zdecydowanie największą bolączką dla piekarni jest koszt surowców i ich dostępność, codzienne mierzenie się ze stałym wzrostem kosztów logistyki i brakiem pracowników oraz roszczeniami płacowymi ludzi. Cena chleba będzie rosła w sklepach firmowych piekarni (bo musi), a dyskonty będą to robić minimalnie i niezauważalnie. Będzie to miało wpływ na przepływ klientów do tych drugich. Bo cena będzie miała duże znaczenie na wybór miejsca zakupów. Jest to strategia, która jest już wdrażana przez sieci handlowe. Jeżeli piekarnia będzie ociągała się z podwyżkami to będzie codziennie dopłacała do działalności. Łatwo jest przewidzieć do czego to doprowadzi w najbliższych 2 latach.

W najkorzystniejszej sytuacji wydają się być piekarnie posiadające własną sieć sklepów firmowych, handel obwoźny i zdywersyfikowaną sprzedaż. To daje im szanse szybkiego dostępu do gotówki za sprzedany towar oraz możliwość kształtowania cen i asortymentu na półce. Dla większości piekarni racjonalna dywersyfikacja sprzedaży i pomysł na specjalizację własnego zakładu jest czarną magią. Tak samo jak policzenie ceny sprzedaży dla produktów na podstawie realnych kosztów. Zapowiadany na jesień wzrost zagrożenia covidem, może powiększyć problemy finansowe wielu piekarni i cukierni.

Ja zatem będzie wyglądał rynek?

AP: Wydaje mi się, że sprzedaż piekarni rzemieślniczych i regionalnych spadnie, może nawet o 50% udziałów w polskim rynku w ciągu 2-3 lat. Na pewno będzie dużo zamknięć firm. Nastąpi też konsolidacja branży oraz wzrost znaczenia dużych i certyfikowanych dostawców pieczywa.

Andrzej Piętka, Akademia Wypieków

Chleb w popularnych marketach podrożał o 1,50 zł

Jak wynika z Koszyka cen dlahandlu.pl średnia cena 1 kg chleba w Polsce w maju to 6,30 zł. Rok temu było to 4,80 zł a dwa lata temu 3,71 zł.

Średnie ceny pieczywa badamy w najpopularniejszych sieciach sklepów jak: Lidl, Biedronka, Netto, Aldi, Kaufland, Auchan, Carrefour, E.Leclerc, Tesco, Polomarket, Stokrotka, Dino, Intermarche, Żabka, Lewiatan, Carrefour Express oraz w wybranych sklepach internetowych (e-sklepy sieci Auchan, Carrefour, Intermarche, E.Leclerc, Stokrotka, SPAR, Frisco).

