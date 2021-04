Kolejne zmiany w biurze prasowym Carrefour

Z końcem marca z Carrefour Polska rozstała się Edyta Turkiewicz z biura prasowego sieci, która z firmą związana była od 2016 roku. To kolejna osoba, która opuściła Carrefour na przestrzeni ostatniego roku.

Z początkiem lutego z firmą rozstała sie długoletnia dyrektor ds. PR i rzecznik prasowy firmy Maria Cieślikowska. Funkcję dyrektora działu komunikacji objęła Izabella Rokicka.

W lutym 2020 nowym dyrektorem finansowym, nieruchomości i ekspansji w randze członka zarządu w Polsce został Jean-François Dohogne. Zastąpił on na tym stanowisku Jadwigę Zientarę, która objęła z kolei funkcję dyrektora finansowego, bezpieczeństwa IT i usług finansowych w Carrefour Rumunia. Do zarządu weszli również Marek Lipka (dyrektor handlowy) oraz Michał Sacha (dyrektor marketingu, digital, IT, e-commerce i usług finansowych). W lipcu Christophe Rabatel, od lipca 2018 roku dyrektor generalny Carrefour Polska, objął stanowisko dyrektora generalnego sieci we Włoszech oraz członka zarządu Grupy Carrefour z początkiem września. Rabatela w Polsce zastąpił Tareck Ouaibi, od lutego 2019 jest dyrektorem operacyjnym Carrefour Polska, a od 1 września tymczasowym dyrektorem generalnym. We wrześniu w strukturach sieci nastąpiła kolejna zmiana - Krzysztof Łagowski objął funkcję Head of Convenience w spółce Carrefour Polska. Zastąpił Michała Florkiewicza, który został dyrektorem ds. rozwoju ommichannel. Krzysztof Łagowski ostatnie dwa lata pracował dla Deloitte jako director strategic consulting. Prawie 11 pracował dla PKN Orlen pełniąc m.in. funkcję dyrektora wykonawczego ds. handlu detalicznego, gdzie zarządzał siecią 2700 punktów handlowo usługowych.

Sprzedaż sieci Carrefour w Polsce w ostatnim kwartale zeszłego roku spadła aż o 7,6 proc., a sprzedaż LfL o 4,2 proc. W całym 2020 r. sprzedaż LfL w naszym kraju spadła o 0,6 proc.

Przychody sieci w Polsce w czwartym kwartale wyniosły 590 mln euro. Przychody za cały rok wyniosły 2,093 mld euro. Na koniec 2020 roku sieć miała w naszym kraju 937 sklepów, w tym: 90 hipermarketów, 160 supermarketów oraz 687 placówek typu convenience. Na koniec 2019 r. sieć miała 906 sklepów w naszym kraju.

Carrefour poinformował, że rozwija politykę promocji w 24-godzinych sklepach samoobsługowych Carrefour Express, oferują produkty w cenach hiper- i supermarketowych, z rabatami sięgającymi 50 proc.

Carrefour unowocześnił i uprościł sposób zamawiania i odbierania produktów w automatach przy Galerii Wileńskiej oraz na Białołęce. Sklepy bazują na technologii automatów sprzedażowych, gdzie produkty podawane są za pomocą wind. Sprzedaż prowadzona jest poprzez panel dotykowy, co oznacza, że lista zakupowa oraz płatność przy pomocy karty odbywa się tylko raz, a odbiór zakupów realizowany jest w poszczególnych automatach sprzedażowych.