Kolejny atak na polski sklep w Holandii

Po raz drugi zaatakowano market w Beverwijk. Jego właściciel uważa, że za wybuchami stoi konkurencja - podaje portal o2.pl.

W sobotę około 4:30 doszło do eksplozji przed polskim sklepem Biedronka (nie ma związku z popularną w Polsce siecią) w centrum handlowym Beverhof w mieście Beverwijk. Wybuch poważnie uszkodził elewację budynku. Nikt nie został ranny.



Sprawcy ataków na polskie sklepy pozostają nieuchwytni. To już drugi atak na ten konkretny sklep w centrum handlowym Beverhof. Do właścicieli marketu w Beverwijk należy również sklep w Aalsmeer, który jako pierwszy stał się celem niezidentyfikowanych sprawców. We wtorek i środę doszło w sumie do trzech ataków na polskie sklepy w Aalsmeer, Heeswijk-Dinther i Beverwijk.

