Kolejny biznes Leszka Bacia nie przetrwał

W maju 2014 roku po trudnym czasie związanym z Bać-Polem i odebraniem licencji na znak Spar, Leszek Bać postanowił założyć nową sieć sklepów. 8 maja rzeszowski sąd zarejestrował zmianę nazwy spółki ze Spar Polska S.A. na Joker TNC S.A. Firma zajmowała się rozwijaniem franczyzowej sieci sklepów ogólnospożywczych pod logo „Marketvita”. Teraz spółka składa wniosek o ogłoszenie upadłości.

Wniosek o upadłość

- W dniu 17.02.2022 r. na skutek uprawomocnienia się w dniu 16.02.2022 r. wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Wydział VI Gospodarczy w konsekwencji którego, Spółka stała się zobowiązana do zapłaty na rzecz Bać-Pol S.A. w restrukturyzacji kwoty 10 225 000 zł i kosztów procesu 15 000 zł, a także zwrotu Skarbowi Państwa – Sądowi Okręgowemu w Rzeszowie kwoty 200 000 zł tytułem opłaty sądowej, co spowodowało niewypłacalność Spółki. Zarząd Spółki złożył wniosek o ogłoszenie upadłości (ww. zobowiązania znacząco przekraczają wartość majątku spółki) - czytamy w dokumentach Joker TNC.

Co z MarketVita?

12.04.2022 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie, Wydział VI Gospodarczy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Joker TNC S.A. oraz zatwierdził warunki sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa tworzącej zespół składników niematerialnych i materialnych jak również praw, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia działalności franczyzowej pod marka MarketVita , co obejmuje:

a) środki trwałe, ruchomości oraz wartości niematerialne i prawne,

b) prawa wynikające z wszystkich umów franczyzowych zawartych z franczyzobiorcami prowadzącymi sklepy, których stroną jest spółka Joker TNC S.A.,

c) Prawa wynikające ze wszystkich umów z producentami/dostawcami, których stroną jest spółka Joker TNC S.A.,

d) Pracowników Joker TNC S.A.

za cenę w kwocie 760 000,00 zł.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie wyznaczył Adama Józefa Pileckiego, który będzie pełnił funkcję syndyka.