Kolejny detalista rezygnuje z papierowych ulotek

Casa stawia na katalog internetowy

W ubiegłym roku Casa nadal rozprowadzała papierowe gazetki prawie co miesiąc do ponad 10 mln skrzynek pocztowych w ośmiu krajach europejskich. Wiąże się to jednak z wysokimi kosztami i ma duży wpływ na środowisko. Teraz sieć z artykułami do dekoracji wnętrz zmienia kurs: zaprzestanie kolportażu ulotek, a zamiast tego co sezon będzie uruchamiać cyfrowy katalog na swojej stronie internetowej. Klienci sklepów stacjonarnych nadal mogą zabrać do domu katalog papierowy, ale jego nakład został bardzo ograniczony.

Program lojalnościowy także cyfrowo

Jednocześnie Casa wycofuje papierową kartę lojalnościową i wprowadza nowy program cyfrowy, Casa Friends. Klienci, którzy do niego dołączą, korzystają z dodatkowych korzyści, ekskluzywnych promocji i rabatów.

Casa ma około 500 sklepów, własnych i franczyzowych, w ośmiu krajach europejskich. Sieć ma swoją siedzibę w Olen, w Belgii. W ostatnich latach detalista zmieniał swój biznes: dokonano przeglądu kolekcji, koncepcji sklepu, pozycjonowania i strategii e-commerce.

Kto jeszcze zrezygnował z papierowych ulotek

Casa nie jest jedyną siecią, która zaprzestała w ostatnim czasie wydawania papierowych gazetek. Coraz więcej supermarketów z nich rezygnuje - to odpowiedź na rosnące ceny papieru.

Francuska sieć hipermarketów Cora wydała ostatnią gazetkę 10 stycznia 2023 i jest pierwszym detalistą, który zamierza całkowicie zrezygnować z tej formy komunikacji. Całoroczny test w siedmiu hipermarketach pokazał, że równie dobrze radzi sobie bez nich. Przechodząc na nowe cyfrowe media, sieć dociera do coraz większej liczby nowych klientów.

Niemiecka sieć supermarketów Rewe latem ub.r. ogłosiła zaprzestanie wydawania cotygodniowych gazetek, głównie w odpowiedzi na kryzys energetyczny. 1 lipca 2023 r. ma zakończyć tę erę, jednak po protestach franczyzobiorców prowadzący sklepy sami wybiorą, czy chcą zupełnie zrezygnować z papierowych reklam.

W Polsce z papierowych gazetek zrezygnowała dyskontowa sieć Pepco, tłumacząc swoją decyzję polityką zrównoważonego rozwoju.

- Zdecydowaliśmy się na odejście od zużycia i przetwarzania papieru potrzebnego do druku gazetek i wykorzystujemy w tym celu interaktywne narzędzia. Dzięki temu zredukowaliśmy zużycie papieru o około 1900 ton rocznie - tłumaczyła w rozmowie z dlahandlu.pl Katarzyna Wilczewska, Head of Corporate Communication w PEPCO.

Także sieć sklepów Topaz od początku 2023 roku ograniczyła kolportaż gazetek do skrzynek pocztowych. Detalista podkreśla, że chce być ekologiczny.