Kolejny kamień milowy w rozwoju Lidla w Polsce już blisko

Przypomnijmy, że sklep numer 800. Lidla w Polsce ruszył rok temu. Pora wiec na placówkę nr. 900.

6 nowych sklepów Lidl

Już w czwartek, 15 grudnia, Lidl Polska otworzy aż 6 sklepów:

-w Buczkowicach przy ul. Bielskiej 38,

-w Chełmcu przy ul. Limanowskiej 74,

- w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Sucharskiego 11,

- w Ropczycach przy ul. Wyszyńskiego 7,

- w Świerklańcu przy ul. Oświęcimskiej 6,

- we Wrocławiu przy ul. Piołunowej 18.

LIDL W BUCZKOWICACH

15 grudnia, Lidl Polska otworzy pierwszy sklep w Buczkowicach przy ul. Bielskiej 38. Otwarcie nastąpi o godzinie 6:00.

Nowy sklep sieci Lidl Polska w Buczkowicach, przy ul. Bielskiej 38, ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1070 mkw. W obiekcie zatrudniono 23 osoby. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 19:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 101 miejsc parkingowych.

„Każdy kolejny sklep Lidl to dla nas ogromny sukces. Cieszymy się, że możemy zaproponować mieszkańcom szeroką ofertę naszych produktów. Jednocześnie, by ułatwić planowanie codziennych zakupów, rozwijamy aplikację Lidl Plus, ułatwiającą zarządzanie domowym budżetem, oferującą liczne promocje i rabaty, dostęp do gazetek produktowych oraz wydłużoną możliwość zwrotów przy zakupie artykułów przemysłowych. Korzystając z aplikacji, klienci mają również możliwość dokonywania wygodnej płatności mobilnej za sprawą Lidl Pay” – podsumowuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR, Lidl Polska.



W placówce wykorzystano ekologiczne rozwiązania, m.in.:

• zielony dach,

• odzyskiwanie ciepła z urządzeń chłodniczych,

• pompy ciepła,

• energooszczędne oświetlenie LED,

• panele fotowoltaiczne.

SKLEP LIDL W CHEŁMCU

15 grudnia, Lidl Polska otworzy pierwszy sklep w Chełmcu przy ul. Limanowskiej 74. Otwarcie nastąpi o godzinie 6:00.

Nowy sklep przy ul. Limanowskiej 74, ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1350 mkw. W obiekcie zatrudniono 30 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 19:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 92 miejsc parkingowych. W dniu otwarcia dla klientów przygotowano liczne atrakcje, m.in. kawomat, hot-dogi i popcorn dla najmłodszych.

LIDL W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

15 grudnia, Lidl Polska otworzy pierwszy sklep w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Sucharskiego 11.

Nowy sklep sieci Lidl Polska w Dąbrowie Tarnowskiej, przy ul. Sucharskiego 11, ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1200 mkw. W obiekcie zatrudniono 30 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 20:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 107 miejsc parkingowych. W dniu otwarcia dla klientów przygotowano liczne atrakcje, m.in. kawomat, hot-dogi i popcorn dla najmłodszych.

LIDL W ROPCZYCACH

Nowy sklep sieci Lidl Polska w Ropczycach, przy ul. Wyszyńskiego 7, ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1350 mkw. W obiekcie zatrudniono 23 osoby. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 18:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 100 miejsc parkingowych. W dniu otwarcia dla klientów przygotowano liczne atrakcje, m.in. kawomat, hot-dogi i popcorn dla najmłodszych.

SKLEP LIDL W ŚWIERKLAŃCU

15 grudnia, Lidl Polska otworzy pierwszy sklep w Świerklańcu przy ul. Oświęcimskiej 6. Otwarcie nastąpi o godzinie 6:00.

Nowy sklep ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1100 mkw. W obiekcie zatrudniono 20 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 18:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 100 miejsc parkingowych. W dniu otwarcia dla klientów przygotowano liczne atrakcje, m.in. specjalną ofertę cenową i gadżety z logo Lidl Polska.

LIDL ZE SKLEPEM WE WROCŁAWIU

W czwartek, 15 grudnia, Lidl Polska otworzy kolejny sklep we Wrocławiu przy ul. Piołunowej 18.

Nowy sklep ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1350 mkw. W obiekcie zatrudniono 26 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 19:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 113 miejsc parkingowych. W dniu otwarcia dla klientów przygotowano liczne promocje.