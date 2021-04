Kolejny market Piotr i Paweł zyskuje szyld SPAR

Sklep SPAR w Białymstoku. Fot. materiały prasowe

Sieć SPAR uruchomiła supermarket w Białymstoku w Alfa Centrum. Sklep ma 975 mkw. sali sprzedaży i powstał w wyniku rebrandingu lokalu Piotr i Paweł.

Market działa na poziomie +1, przy ul. Świętojańskiej 15. Sklep posiada 5 kas, oferuje również sprzedaż internetową z dostawą do klienta.

- Jestem bardzo zadowolony z dynamiki rozwoju sieci SPAR w Polsce w tym roku. Kolejno dołączają do nas nowe placówki, prowadzimy też coraz więcej rozmów z zainteresowanymi przedsiębiorcami. To bardzo budujące, jak niezwykle jest rozwinięta lokalna przedsiębiorczość w Polsce – Polacy, to świetni biznesmeni – podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu Wasz Sklep SPAR.

Wayne Hodson mówił niedawno, że w tym roku firma zamierza uruchomić ok. 40 nowych sklepów. - To realny cel. Nie wykluczam, że uda osiągnąć się więcej - mówił prezes Wasz Sklep SPAR na początku kwietnia.