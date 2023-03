Kolejny niemiecki detalista ma duże kłopoty. Sieć domów towarowych nie ma z czego spłacić wierzycieli

Galeria nad przepaścią

27 marca Galeria stanie do negocjacji z wierzycielami: sieć domów towarowych pracuje nad planem restrukturyzacji pod ochroną sądu w Essen, ale wierzyciele będą musieli zgodzić się na spore rozłożenie spłaty zadłużenia. Banki, inwestorzy, a nawet niemiecki rząd poniosą znaczne straty - donosi "Lebensmittelzeitung".

Zgodnie z planem, do którego dotarł niemiecki dziennik, wierzyciele mogą spodziewać się wskaźnika niewypłacalności wynoszącego zaledwie 2 do 3,5%. Byłoby to gorsze niż poprzedni wniosek Galerii o ochronę zadłużenia w 2020 r., kiedy jeszcze mogła zaoferować wierzycielom 4,55 proc.

Niemiecki rząd przejmie belgijską spółkę?

Jeśli wierzyciele odrzucą propozycję, Galeria będzie musiała zaprzestać działalności - ostrzega plan upadłościowy. W takim przypadku wierzyciele stracą wszystko: jeśli dojdzie do bankructwa długi z pewnością przekroczą wartość majątku, co oznacza, że ​​wierzyciele nie mają możliwości odzyskania czegokolwiek ze sprzedaży majątku. Straty pójdą w miliardy euro.

Galeria szacuje, że zadłużenie wynosi co najmniej 3,3 mld euro, a około 1,4 mld euro będzie przedmiotem negocjacji w późniejszym czasie. Sieć domów towarowych nadal jest winna niemieckiemu rządowi 680 mln euro. Fundusz tego ostatniego zażądał jednak zabezpieczenia: dobrze prosperującej belgijskiej modowej sieci córki Inno oraz praw do marek własnych sieci. W przypadku upadku Galerii, Inno może więc trafić w ręce niemieckiego rządu.

Zły czas dla niemieckiego handlu

W ostatnim czasie niemieccy detaliści nie mają dobrej passy. Grupa Otto poinformowała o zakończeniu działalności sklepu internetowego Mytoys.de. Do 2024 roku z handlowej mapy Niemiec znikną także wszystkie stacjonarne oddziały. Zarząd firmy ogłosił, że marka MyToys będzie oferowana w przyszłości na platformie Otto.

Z kolei sieć odzieżowa Peek & Cloppenburg złożyła w Düsseldorfie wniosek o odroczenie płatności. Niemiecki oddział firmy jest w trudnej sytuacji finansowej i chce zyskać na czasie, aby negocjować z wierzycielami. W latach koronawirusa 2020 i 2021 obroty Peek & Cloppenburg gwałtownie spadły. Straty wyniosły setki milionów euro. Zdaniem prezesa Steffena Schüllera sieć cierpi także z powodu wzrostu kosztów produkcji odzieży, problemów z dostawami, rosnących stóp procentowych i wojny na Ukrainie.