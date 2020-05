Kolejny tydzień z rzędu rośnie wartość sprzedaży lodów oraz piwa

fot. shutterstock

W okresie 4-10 maja 2020 r. wartość sprzedaży koszyka rok do roku wzrosła o 5 proc, a w porównaniu do poprzedniego tygodnia nawet o 7 proc. Wartość sprzedaży online urosła o 14 proc. Jak wskazuje firma Nielsen, kategorie o wysokim wzroście wartości sprzedaży to m.in.: lody +31 proc., piwo +25 proc., kosmetyki do makijażu oczu +7 proc.

Natomiast kategorie o wysokim spadku wartości sprzedaży to: bułki - 28 proc., jedzenie dla dzieci - 19 proc., kawa -16 proc. -

Zakupy Polaków pokazują, że wraz z kolejnym luzowaniem obostrzeń przechodzimy do funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Z jednej strony zyskują kategorie przyjemnościowe związane zarówno z sezonem jak i umilaniem sobie czasu spędzanego w domu. Kolejny tydzień z rzędu rośnie wartość sprzedaży lodów +31% oraz piwa +25%. Z drugiej strony wygląda na to, że nowe nawyki z czasu kwarantanny mogą zostać z nami na dłużej. Więcej pieczemy i gotujemy samodzielnie, a zatem utrzymuje się spadek wartość sprzedaży bułek -28% oraz jedzenia dla dzieci -19%. Pozytywna dynamika całego koszyka zarówno rok do roku +5%, jak i tydzień do tygodnia +7%, a w kanale online nawet +14% może świadczyć o odmrażaniu również naszych koszyków zakupowych. Tym bardziej, że wartość sprzedaży kosmetyków do makijażu oczu urosła +7%, więc możemy z większym optymizmem spojrzeć w przyszłość - mówi Ewa Rybołowicz, Dyrektor ds. współpracy z Sieciami Handlowymi Nielsen Connect w Polsce.

Dane sprzedażowe dotyczące wartości sprzedaży na podstawie Panelu Handlu Detalicznego Nielsen (suma sieci współpracujących).