Kolekcja kosmetyków Maffashion w Hebe

Nazwa linii – My Beauty Diary – powstała z uwagi na opakowania paletek w kolorze brudnego różu nawiązujące kształtem do pamiętnika.

Kolekcja kosmetyków zawiera 8 produktów: paletę cieni do powiek, My Beauty Diary z 15 odcieniami, dwa rodzaje palet do konturowania twarzy składające się z bronzera i rozświetlacza, a także dwie szminki do ust. W kolekcji znajdują się także wykręcane kredki z żelem do brwi w trzech odcieniach – ash brown, medium brown i dark brown.

Każdy z produktów powstał zgodnie z wizją i filozofią Maffashion. Palety utrzymane w modnym kolorze brudnego różu wyróżnia eleganckie, welurowe wykończenie z wytłoczonym logo influencerki. W całej kolekcji pojawia się motyw ulubionych, modowych miast Julii.