Kolekcja od Kendall i Kylie Jenner w sieci sklepów Biedronka

fot. materiały prasowe Biedronka

KENDALL+KYLIE to marka założona przez słynne siostry Jenner. 1 marca kolekcja WHITE LABEL będzie miała polską premierę w sklepach sieci Biedronka.

Siostry Kendall i Kylie Jenner świat poznał najpierw dzięki serialowi „Z kamerą u Kardashianów”, a już w 2012 dziewczyny podbiły rynek mody za sprawą założonej wspólnie marki. Instagramowe konta właścicielek firmy obserwuje łącznie ok. 370 milionów osób.

Teraz ich marka po raz pierwszy zawita do sieci Biedronka.

- W Biedronce zawsze pilnie śledzimy światowe trendy w modzie i rozwijamy naszą ofertę o marki, które są głośne i atrakcyjne. Kolekcja akcesoriów od Kendall i Kylie Jenner to świetna okazja, aby kupić wyjątkowe produkty w atrakcyjnej cenie. Wielkimi krokami zbliża się Dzień Kobiet, więc to także dobry czas, aby przygotować prezent dla bliskich nam kobiet lub po prostu dla siebie samych – mówi Paulina Zając kupiec odpowiedzialna za ofertę Kylie and Kendall w sieci Biedronka.

Premierowa linia WHITE LABEL składa się z plecaków, torebek oraz kosmetyczek. Torby z kolekcji sygnowanej przez siostry Jenner występują w kilku rozmiarach. To zarówno praktyczne i pojemne shopperki (139 zł), torebki damskie pudełkowe i prostokątne (79,90 zł), czy zestaw kosmetyczek, plecak lub mała torebka z zewnętrznymi kieszeniami (89,90 zł).