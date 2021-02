Kolekcja Primark Cares featuring Disney z bawełny i poliestru z recyklingu

Primark wprowadza na rynek pierwszą kolekcję „Primark Cares featuring Disney™”, czyli przekrojową linię ubrań i akcesoriów z Myszką Miki™ i Myszką Minnie™.

Dostępna wyłącznie w Primark, linia Primark Cares stworzona we współpracy z Disneyem™ zawiera ubrania i akcesoria z kolekcji damskiej, męskiej i dziecięcej wykonane z bawełny i poliestru pochodzącego z recyklingu.

Marka przygotowała kolekcję kosmetyków, odzieży domowej oraz ubranek i akcesoriów przeznaczonych dla zwierząt.

Kolekcja dostępna we wszystkich sklepach Primark na całym świecie obejmuje klasyczne bluzy z kapturem, koszulki, bieliznę nocną, niemowlęcą i termoaktywną.



Nowa kolekcja będzie dostępna we wszystkich 390 sklepach Primark od 10 stycznia 2021 roku.