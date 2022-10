Kolporter: Podgrzewacze do tytoniu sprzedają się u nas świetnie

W salonikach Kolportera rośnie sprzedaż wkładów tytoniowych

Wkłady do podgrzewaczy tytoniu liderem wzrostów w sprzedaży

– Mamy w ofercie bardzo szeroki asortyment innowacyjnych wyrobów tytoniowych takich jak np. e-papierosy, liquidy, woreczki nikotynowe, produkty CBD. Ale zdecydowanym liderem, jeśli chodzi o wzrosty sprzedaży, są wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Ich sprzedaż rośnie w zasadzie co miesiąc o kilka procent, w stosunku rocznym możemy natomiast mówić o wzroście sprzedaży rzędu 45-50 procent. Widać wyraźnie, że mamy do czynienia ze stałym trendem, a nawet pewnego rodzaju modą na korzystanie z podgrzewaczy tytoniu – mówi Dariusz Materek, rzecznik prasowy Kolportera.

Podgrzewacze tytoniu. Co to za produkt?

Wspomniane podgrzewacze tytoniu to najnowsze produkty Koncernów tytoniowych – są dostępne na polskim rynku od 2017 r. Urządzenia bazują na zasadzie podgrzewania, a nie spalania – równomiernie rozgrzewają specjalny wkład, zawierający tytoń, wytwarzając mgiełkę, która jest wdychana przez palacza.

Wkłady do podgrzewaczy odpowiadają za ok. 10 procent przychodów kategorii

– Pod względem sprzedaży klasyczne papierosy nadal zdecydowanie dominują w kategorii wyrobów tytoniowych, ale wkłady do podgrzewaczy odpowiadają już za ok. 10 procent przychodów z tej kategorii. Zdecydowanie zyskują na popularności, przewyższając już teraz w sprzedaży np. akcesoria do e-papierosów czy inne innowacyjne produkty tytoniowe. Jeśli utrzymają obecny trend wzrostowy – a wszystko na to wskazuje – można przypuszczać, że za kilka lat zdominują rynek palaczy – uważa D. Materek.

