Kolporter: Rynek prasowy jest stabilny. Polacy kupują gazety w sklepach spożywczych

Zdaniem Kolportera rynek prasowy radzi sobie dobrze, jest stabilny, nie widać gwałtownych spadków sprzedaży.

W okresie pandemii sytuacja w gospodarce, również na rynku prasowym, była i jest bardzo dynamiczna, często trudna do przewidzenia. Na dziś mamy cały czas do czynienia ze stanem, w którym znaczna część sektora handlowego jest ustawowo zamrożona, ograniczone są możliwości zakupowe, wprowadzono zupełnie nowe zasady sprzedaży. Dla wielu branż ostatnie tygodnie to okres wręcz krytyczny.

- Na tym tle rynek prasowy radzi sobie dobrze, jest stabilny, nie widać gwałtownych spadków sprzedaży, a co najważniejsze gazety i czasopisma docierają do czytelników bez zakłóceń. Dlatego możemy stwierdzić, że na dzień dzisiejszy prasa okazała się jednym z bardziej stabilnych produktów. Zmieniały się dość dynamicznie możliwości jej sprzedaży – m. in. poprzez zamknięcie galerii handlowych, ale dla znacznej grupy Polaków była i jest jednym z artykułów pierwszej potrzeby. Widzieliśmy to wyraźnie m. in. po zmieniających się szybko modelach zakupów. Gdy w efekcie zamknięcia galerii wyłączona została część saloników prasowych natychmiast, z dnia na dzień, wzrosła sprzedaż prasy w sklepach spożywczych. Dziś to właśnie one są głównym miejscem zakupowym gazet i czasopism - komentują przedstawiciele Kolportera.

- Ma to dla nas szczególne znaczenie, bo to właśnie Kolporter 30 lat temu jako pierwsza firma w Polsce rozpoczął dostawę prasy do sklepów spożywczych. Obecnie stanowią one znaczącą część naszej sieci odbiorców, która – co warto zaznaczyć – jest mocno zróżnicowana. Dostarczamy prasę praktycznie do każdego rodzaju punktu – od indywidualnego kiosku, przez wieloasortymentowe sklepy osiedlowe, aż do dużych sieci marketów. To z pewnością pomogło nam sprawnie przekierować nadziały prasy, tak aby trafiła ona dokładnie tam, gdzie obecnie szukają jej klienci - dodają.

W szczycie epidemii zamkniętych zostało ok. 4 % punktów, do których Kolporter dostarcza prasę. Dziś część odbiorców wraca do normalnego funkcjonowania, więc dostawy do nich są oczywiście wznawiane.

- Na ten moment dostarczamy prasę do o ok. 3 % mniejszej ilości punktów niż w lutym br., przed wybuchem epidemii. Nieczynne są te punkty, które nie mogą działać, bo są np. zlokalizowane w szpitalach czy placówkach służby zdrowia oraz część punktów działających w galeriach handlowych. W dużych sieciach sprzedaży, do których również dostarczamy prasę, w początkowym okresie obserwowaliśmy odpływ klientów. Ale ta sytuacja już się zmienia – dziś widać wyraźnie, że klienci wracają, a wraz z nimi popyt na gazety i czasopisma - wyjaśnia Kolporter.