Kolporter udostępnił kiosk Kiebabczego marce Regioszulki

Kolporter udostępnił marce Regioszulki, działającej w ramach Kieleckiego Parku Technologicznego, tzw. kiosk Kiebabczego. Od 27 kwietnia firma będzie w nim sprzedawać maseczki wielorazowego użytku oraz żele i płyny do dezynfekcji.

- Środki osobistej ochrony, takie jak maseczki, płyny dezynfekujące to dziś artykuły pierwszej potrzeby, stale poszukiwane na rynku. Dlatego też zdecydowaliśmy się udostępnić tzw. kiosk Kiebabczego firmie Regioszulki, która chce w nim sprzedawać właśnie tego rodzaju produkty. Oczywiście nie jest to typowo kioskowy asortyment, jesteśmy jednak przekonani, że sytuacja z jaką mamy obecnie do czynienia wymaga niestandardowych rozwiązań. Dlatego z pełnym zrozumieniem przyjęliśmy inicjatywę Kieleckiego Parku Technologicznego i zdecydowaliśmy się udostępnić kiosk na wyłączność firmie Regioszulki – mówi Dariusz Materek, rzecznik prasowy Kolportera.

– Nie bez znaczenia był również dla nas fakt, że sprzedawane w kiosku maseczki i żele są produkowane w Kielcach, przez nasze rodzime firmy. Na początku w kiosku Kiebabczego będą sprzedawane bawełniane maseczki wielorazowego użytku, z filtrami – białe oraz z nadrukiem, a także żele do rąk i płyny do dezynfekcji. Producentem maseczek jest firma Regioszulki, a środków dezynfekcyjnych – spółka Chemlab, również działająca w Kieleckim Parku Technologicznym. - Pan Jakub z Regioszulki, podczas jednej z rozmów zastanawiał się w jaki jeszcze sposób może ułatwić mieszkańcom Kielc dostęp do ich zakupu. Wspomniał wtedy o kiosku Kiebabczego na Rynku – mówi Justyna Lichosik, dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego.

– Ponieważ jedną z naszych funkcji jest łączenie partnerów biznesowych postanowiliśmy pomóc pośrednicząc w kontakcie między firmami. Cieszymy się, że skutecznie. - Jesteśmy regionalnym producentem maseczek, które powstają w Kieleckim Parku Technologicznym. Do tej pory sprzedaż odbywała się tylko w internecie, dzisiaj wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów i rozpoczynamy dystrybucję naszych maseczek na kieleckim rynku. – mówi Jakub Waszak, właściciel Regioszulki.

Stojący w kieleckim rynku kiosk Kiebabczego to wierna replika secesyjnego kiosku z początków XX wieku.