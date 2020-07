Kolporter: Z powodu pandemii sytuacja na rynku pracy się zmieniła. Prowadzenie saloniku to pewne źródło dochodów

Przybywa osób, które są zainteresowane prowadzeniem saloników Kolportera. Według danych spółki w ostatnich miesiącach systematycznie rośnie liczba zgłoszeń. Mimo wyjątkowo trudnego okresu pandemii, w okresie od marca do końca maja br. gotowość podjęcia pracy jako ajent saloniku Kolportera zgłosiło kilkadziesiąt osób. Z trzydziestoma już podpisano umowę. Część z nich jest w trakcie szkoleń, część rozpoczęła pracę.

– Z powodu pandemii sytuacja na rynku pracy się zmieniła. Wiele osób doświadczyło znacznego pogorszenia warunków finansowych czy wręcz utraty źródła utrzymania. Chodzi nie tylko o osoby zatrudnione na etatach, ale także np. właścicieli niewielkich sklepików, które z dnia na dzień musiały zostać zamknięte. A prowadzenie saloniku to pewne źródło dochodów, jasne i przejrzyste warunki współpracy – mówi Dariusz Materek, rzecznik prasowy Kolportera.

Osoby prowadzące saloniki są związane z Kolporterem umową ajencyjną. W handlu ajencja to forma współpracy, w ramach której ajent wynajmuje lub otrzymuje od innej firmy przestrzeń handlową lub usługową, w pełni przez nią wyposażoną i zaopatrzoną w towar. Głównym obowiązkiem ajenta jest świadczenie usług związanych z prowadzeniem sprzedaży towaru. Ajent – inaczej niż np. w systemach franczyzowych – nie musi posiadać własnego punktu, nie musi również kupować towaru ani ponosić dodatkowych nakładów. – Nie wymagamy doświadczenia w handlu, mamy własny system szkoleń, który w pełni przygotowuje do prowadzenia saloniku. Ajentom zapewniamy też stałe, bieżące wsparcie w codziennej pracy – podkreśla Dariusz Materek. Wysokość zarobków ajentów zależy wyłącznie od ich skuteczności. Gwarantowana przez Kolportera podstawa to jeden ze składników wynagrodzenia, drugim jest prowizja naliczana od sprzedaży.