Kombucha w 7 smakach z Zakwasowni Rodziny Sadowskich

Kombucha szturmem zdobywa świat, ale choć moda na nią dopiero się rozkręca, to napój ten znany jest od wieków w Japonii i w Chinach, gdzie nazywany jest „eliksirem życia”. Powstaje on w drodze naturalnej fermentacji na bazie czarnej lub zielonej herbaty, cukru i grzybka herbacianego, który jest kulturą mikroorganizmów: dobrych bakterii i drożdży. To one sprawiają, że herbata fermentuje, zużywając cukry i przetwarzając je na kwas octowy, kwas glukonowy oraz inne substancje, które nadają kombuchy wyjątkowy smak, aromat oraz prozdrowotne właściwości!

Naturalna, niefiltrowana i niepasteryzowana kombucha zawiera moc probiotyków , które pomagają w utrzymaniu zdrowej floty bakteryjnej w jelitach. Fermentowana herbata jest także bogata w polifenole, witaminę C i kwasy organiczne. To dlatego regularne picie tej kiszonki wspiera procesy detoksykacji, wzmacnia odporność, poprawia pracę jelit i działa antyoksydacyjnie!

Kombucha to także produkt żywy, bo zawarte w niej mikroorganizmy nieustannie pracują - dlatego płyn bąbelkuje i delikatnie gazuje.

Przed otwarciem dobrze jest schłodzić napój w lodówce. Nie należy także potrząsać butelką, chyba, że zależy Ci na wystrzałowym efekcie trunku!

Kombucha truskawkowa to fermentowany napar z zielonej herbaty, którego smak został wzbogacony syropem z truskawek. Delikatnie musująca, trochę kwaskowata, lekko słodka - doskonale orzeźwia i pysznie smakuje.

Różane kombuche :

Kombucha różana

Kombucha róża i miód

Kombucha mięta, róża, granat

Powstają na bazie naparu z zielonej herbaty, do której dodano wyciąg z płatków róż, miód oraz sok z granatu i wyciąg z mięty.

Kombucha cytryna i kurkuma jest intrygująco wytrawna i mocno soczysta.

Kombucha z hibiskusem powstaje na bazie czarnej herbaty, a wyciąg z hibiskusa nadaje jej kwiatowy aromat i głęboki kolor.