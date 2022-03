Komfort: Chcemy przeprowadzić prawdziwą rewolucję w doświadczeniu zakupowym naszych klientów

Do Komfortu przechodzi Pan z CCC (eobuwie.pl), usługa esize.me to Pana dziecko. Czy doświadczenie z poprzedniej pracy przyda się w sieci spod znaku home deco?

Konrad Jezierski, Omni-Sales Director, członek zarządu Sklepów Komfort SA: Oczywiście, będę tu korzystał zarówno z wiedzy, praktycznej znajomości najnowszych trendów, jak i doświadczeń, które zdobyłem w e-commerce. Dziś w branży home deco wyraźnie widzimy proces transformacji. Poszczególne jego elementy są zresztą spójne z szerszymi zmianami, właściwymi dla najnowszych potrzeb i postaw konsumentów. Mam tu na myśli rosnące wymagania z zakresu kompleksowej obsługi, oczekiwanie rzetelnej informacji produktowej czy też on time delivery. Ale musimy mieć świadomość, że to dopiero początek zmian. Konsumenci oczekują od firm rzetelnego, profesjonalnego wsparcia, obejmującego cały proces zakupowy – już od momentu podjęcia decyzji o remoncie czy też zakupie lokalu, aż po odbiór wyremontowanego pomieszczenia. Remont czy zmiana aranżacji wcześniej bezsprzecznie kojarzona była z problemami i trudnościami. Dziś podejście to może być całkowicie odmienne – choćby za sprawą licznych popularnych programów telewizyjnych, pokazujących, że remont czy metamorfoza przestrzeni może stać się po prostu przyjemna i satysfakcjonująca. Jednak nadal niewiele osób może tego doświadczyć – a my chcemy to zmienić. Poprzez digitalizację i uproszczenie wielu procesów, będziemy dążyć do tego, by takich pozytywnych odczuć związanych z remontem czy rearanżacją, mógł doświadczać każdy konsument.

Pandemia umocniła pozycję kanału online, ale klienci nie zrezygnują z zakupów stacjonarnych. Jakiego doświadczenia zakupowego oczekuje dziś konsument? Jaką lekcję retail ma jeszcze do odrobienia?

Mimo zmian dokonujących się w kanałach zakupowych, retail wciąż ma wiele do zaoferowania konsumentom – a i oni wciąż chętnie korzystają z możliwości, jakie mają tylko tutaj. Klienci nadal będą chcieli poznać produkt bezpośrednio, czyli upewnić się jak rzeczywiście wygląda, jak prezentuje się jego realny kolor, jaką ma fakturę. Rola sklepów, pełniących funkcję showroomu czy PUDO, w końcowym procesie decyzyjnym jest zatem niezwykle istotna. Z drugiej strony, kanał retail musi zaakceptować transformację oczekiwań klientów oraz fakt dużego wpływu kanału online na proces zakupowy. Optymalnym rozwiązaniem jest tu oczywiście dostosowanie się oraz wykorzystanie synergii tych odmiennych kanałów, które przecież mogą ze sobą współgrać i się uzupełniać.

Jakie będą Pana pierwsze decyzje w Sklepach Komfort? Jakich nowych rozwiązań możemy się spodziewać w niedalekiej przyszłości?

Obejmując stanowisko w Komforcie, postawiłem sobie niezwykle ambitne cele, które – jestem o tym głęboko przekonany – dzięki współpracy i zaangażowaniu całego zespołu, uda nam się zrealizować. Moim zadaniem jest stworzenie strategii handlu zintegrowanego wielokanałowo oraz implementacja rozwiązań klientocentrycznych. Mierzymy wysoko, planując przeprowadzić prawdziwą rewolucję w doświadczeniu zakupowym naszych klientów. Przede wszystkim chcę się skupić na digitalizacji procesów oraz wykorzystaniu technologii w celu ułatwienia ścieżek zakupowych (pewnym odniesieniem może tu być usługa esize.me). Niezwykle istotnym elementem będzie też zapewnienie konsumentom spójnych doświadczeń zakupowych bez względu na to, z którego kanału będą korzystać. To duże wyzwania, ale wierzę, że uda nam się im sprostać, a Komfort stanie się firmą, jakiej jeszcze nie ma na naszym rynku.

Technologie zmieniają handel. Czy polski konsument jest już konsumentem dojrzałym cyfrowo?

Zdecydowanie tak i to w coraz większym stopniu. Te procesy nie tylko trwają, ale zaobserwować tu też możemy niezwykłe przyspieszenie. Przykładów popierających to stwierdzenie jest wiele – widzimy, jak do naszej rzeczywistości wkraczają autonomiczne sklepy, usługi q-commerce, czy interaktywne sklepy, w których nie ma produktów. To zjawiska niezwykle „świeże”, do niedawna w zasadzie nieznane. Zostały jednak przyjęte przez konsumentów z entuzjazmem, a grono osób korzystających z tych możliwości systematycznie się poszerza.

W Sklepach Komfort odpowiada Pan także za dział marketingu i komunikacji. Jak lojalizować klientów w branży, gdzie cena ma bardzo duże znaczenie? Jak chce się pozycjonować sieć Komfort?

Wśród czynników wpływających na decyzje zakupowe, cena bez wątpienia odgrywa ogromną rolę. Ale nie jedyną. Wiemy, że dla klienta równie ważna jest jakość, jak i doświadczenie. Komfort może tu zaoferować naprawdę dużo. Chcemy się wyróżniać jakością naszego asortymentu, ale też szeroko rozumianym serwisem przed- i posprzedażowym. Jesteśmy prawdziwymi ekspertami w tej branży, mamy wiedzę, doświadczenie, znamy najnowsze trendy. Dzięki temu możemy inspirować klientów i sugerować im najlepsze rozwiązania, które sprawdzą się w ich wymarzonym M – tak by było zarówno praktyczne, prawdziwie komfortowe, jak i po prostu spełniało nawet najwyższe oczekiwania estetyczne. Klient #chceKomfortu, szerokiego wyboru, eksperckiej wiedzy i doradztwa oraz rozwiązań skrojonych pod oczekiwania. Tym chcemy zdobyć serca konsumentów i spowodować, aby Komfort był pierwszym wyborem w Home Deco.