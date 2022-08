Komfort Home w Bielanach Wrocławskich

Sklep we Wrocławiu został wyposażony w szeroki asortyment w obrębie wszystkich kategorii koniecznych do przeprowadzenia remontu w postaci: łazienek, kuchni, płytek, podłóg, tarasów, drzwi, kuchni, mebli, dywanów, oświetlenia, a nawet dekoracji.

Wielkopowierzchniowe sklepy KOMFORT HOME dają możliwość pokazania pełnej oferty KOMFORTU w bardzo inspiracyjnej i realnej formie. Wszystkiego można dotknąć, sprawdzić, upewnić się, czy to jest nasza wymarzona łazienka czy kuchnia. Nie pozostawiamy naszych klientów samych sobie – na miejscu dostępni są opiekunowie klienta oraz projektanci. Proponujemy też usługi w postaci montażu czy transportu – mówi dyrektor marketingu Beata Dąbrowska.

Komfort Home prowadzi klienta przez cały proces zakupowy

Sklep został zaprojektowany tak, aby zakupy w tym miejscu były jak najbardziej komfortowe. Klient jest prowadzony przez cały proces zakupowy – od doświadczenia i inspiracji po projekt, wybór opcji cenowej, wygodny transport, a nawet profesjonalny montaż zakupionych produktów w domu.

W sklepie wykorzystano odpowiednio dopasowane do każdej strefy, naturalne oświetlenie podkreślające wzór i unikatowy kolor produktów. Wszystko po to, by ułatwić klientowi wybór produktu – mówi Edyta Zagner, manager ds. projektowania sklepów i wisual merchandisingu w Komforcie.



W tym roku planowane jest kolejne otwarcie sklepu w koncepcji KOMFORT HOME, będące konsekwencją rozwoju marki.



Sklepy Komfort S.A. to firma obecna już od ponad 30 lat w Polsce, a od 2014 jest częścią Grupy Michał Sołowow. Sklepy Komfort to sieć ponad 160 lokalizacji w całej Polsce, wśród których znajdują się salony własne oraz prowadzone w systemie franczyzowym. Od kilku lat firma wprowadza nowy koncept sklepów wielkopowierzchniowych oferujących pełną ofertę produktową KOMFORT HOME.