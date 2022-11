Komfort z nowym formatem w Bydgoszczy

Całkowita powierzchnia salonu wynosi 2 309 mkw. Sklep posiada w swojej ofercie produkty z asortymentu: łazienek, kuchni, podłóg, dywanów, drzwi, mebli, oświetlenia i dekoracji. Dodatkowo oferta jest wzbogacona o usługi projektowania, pomiaru, transportu i montażu.

Nowy salon to już trzeci obiekt sieci KOMFORT w Bydgoszczy, ale pierwszy KOMFORT HOME w województwie kujawsko-pomorskim.

Komfort Home w Bydgoszczy, fot. mat. pras.

Komfort Home w Bydgoszczy, fot. mat. pras.

Komfort Home w Bydgoszczy, fot. mat. pras.

Sklepy Komfort S.A. to firma obecna już od ponad 30 lat w Polsce, a od 2014 jest częścią Grupy Michał Sołowow. Marka KOMFORT oferuje klientom urządzanie domu od A do Z. W swoim portfolio ma ofertę kompleksowego urządzania łazienek, kuchni, salonów czy tarasów, a na stronie www.komfort.pl można kupić również krzesła, stoły, kanapy, meble salonowe, oświetlenie jak również drzwi oraz akcesoria do montażu i pielęgnacji podłóg.

Sklepy Komfort S.A. to sieć ponad 160 lokalizacji w całej Polsce, wśród których znajdują się salony własne oraz prowadzone w systemie franczyzowym. Od kilku lat firma wprowadza nowy koncept sklepów wielkopowierzchniowych oferujących pełną ofertę produktową KOMFORT HOME.