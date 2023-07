Komisja Europejska chce ochronić wirtualne portfele

Unia Europejska walczy z oszustwami płatniczymi

Jednym z głównych problemów, na które Komisja chce zwrócić uwagę, są oszustwa związane z płatnościami online. Często oszuści podszywają się pod instytucje finansowe, aby wyłudzić dane lub pieniądze od naiwnych użytkowników. Nowa propozycja przewiduje wprowadzenie procedury porównywania nazw, co pozwoli płatnikom na zweryfikowanie, czy odbiorca jest rzeczywiście właścicielem konta bankowego. Jeśli dostawca usług płatniczych nie dostarczy takiej informacji w ciągu kilku sekund, będzie odpowiedzialny za pełną kwotę przelewu.

Ponadto, Komisja planuje stworzenie podstaw prawnych dla wymiany informacji o działaniach oszukańczych między dostawcami usług płatniczych, zwiększenie działań edukacyjnych oraz wzmocnienie monitoringu transakcji jako działania prewencyjne przeciwko oszustwom.

Odszkodowanie dla ofiar oszustów

W przypadku spoofingu, czyli oszustw, w których oszuści podszywają się pod pracowników banku, ofiary również będą miały możliwość otrzymania pełnego odszkodowania od dostawcy usług płatniczych, pod warunkiem, że natychmiast powiadomią policję i dostawcę o incydencie. W przypadku rażącego niedbalstwa możliwość zwrotu może zostać ograniczona.

Komisja nie zapomina również o innych kwestiach związanych z usługami płatniczymi. Wprowadzenie większej przejrzystości na wyciągach bankowych, bardziej klarownych informacji dotyczących opłat za bankomaty i przelewy do państw trzecich spoza UE są również brane pod uwagę.

Kolejnym punktem projektu jest przyspieszenie uwalniania zablokowanych środków płatniczych, które często ma miejsce w hotelach czy zagranicznych stacjach benzynowych. Komisja proponuje ograniczenie tych blokad do rozsądnego poziomu, aby uniknąć niepotrzebnych problemów finansowych dla konsumentów.

Łatwiejszy dostęp do gotówki

W odniesieniu do płatności gotówkowych, Komisja rozważa możliwość umożliwienia konsumentom łatwiejszego dostępu do gotówki w handlu detalicznym. Oprócz tradycyjnej możliwości wypłaty pieniędzy przy kasie supermarketu po dokonaniu zakupu, propozycja zakłada wprowadzenie opcji wypłaty gotówki bez konieczności zakupu, jednak kwota wypłaty miałaby ograniczenie do 50 euro.

Należy podkreślić, że te zmiany są jeszcze w fazie projektu i przed ich wejściem w życie, będą musiały przejść proces legislacyjny. Proponowane przepisy mogą nie wejść w życie wcześniej niż w 2025 roku, a państwa członkowskie będą zobligowane wdrożyć je do swojego własnego prawodawstwa.