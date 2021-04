Kompania Piwowarska i Carrefour razem w akcji zwrotu butelek bez paragonu

Fot. materiały prasowe

Kompania Piwowarska przyłączyła się do inicjatywy Carrefour Polska pod nazwą „Droga do zero waste”. W ramach współpracy we wszystkich 250 hiper- i supermarketach Carrefour na terenie całego kraju można, bez paragonu, oddać butelkę zwrotną producenta piwa. W zamian sprzedawca wyda konsumentowi e-bon stanowiący zwrot pełnej kaucji.

Jedną z barier w rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego i rozwoju systemu kaucyjnego opakowań zwrotnych w Polsce jest wymaganie posiadania przez konsumenta dowodu zakupu (paragonu). Taką praktykę stosują zazwyczaj sklepy, nie przyjmując więcej butelek niż sprzedały. Od 22 kwietnia br. we wszystkich hiper- i supermarketach Carrefour można zwrócić butelkę zwrotną po piwie Kompanii Piwowarskiej bez konieczności posiadania dowodu zakupu. Za każdą zwróconą butelkę klient otrzyma zwrot pełnej wartości kaucji w postaci e-bonu, którym może zapłacić za zakupy w sklepach sieci Carrefour. Wartość kaucji to 50 gr. Sklepy przyjmują bez paragonu butelki zwrotne po piwach Kompanii Piwowarskiej: Lech, Tyskie, Żubr, Książęce, Kozel, Dębowe Dojrzałe Mocne i Wojak.

Sieć planuje już, we współpracy ze swoimi franczyzobiorcami, włączenie do akcji całej sieci sklepów osiedlowych Carrefour Express oraz Globi.

Kompania Piwowarska posiada ok. 300 mln butelek, które średnio rocznie trafiają 4 razy na rynek napełnione piwem. Utworzony przez firmę system obrotu butelkami zwrotnymi ma wysoką, bo 90% efektywność. Firma wymienia się też z innymi browarami pustymi opakowaniami szklanymi, które omyłkowo trafiły do niewłaściwych odbiorców.