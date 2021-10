Kompania Piwowarska i Eurocash eliminują CO2 w transporcie

Czym jest Single Source

Single Source to plan reorganizacji transportu ciężarowego pomiędzy firmami. Przed jego wdrożeniem dostawy do magazynów sieci Eurocash obsługiwał najbliższy im z trzech browarów Kompanii Piwowarskiej (Białystok, Poznań, Tychy). Dostawa do magazynów sieci Eurocash rozlokowanych na terenie całego kraju często wiązała się więc z koniecznością dwukrotnego przeładunku oraz transportu piwa, które rozlewane jest tylko w jednym z trzech browarów.

– W projekcie Single Source piwa są kategoryzowane przez Planistów Łańcucha Dostaw Grupy Eurocash pod względem miejsca ich warzenia. W efekcie Kompania Piwowarska dostarcza piwo do magazynów Eurocash bezpośrednio z miejsca rozlewu, tym samym zmniejszając liczbę przejeżdżanych kilometrów oraz podwójnych przeładunków w magazynach. Ta z pozoru prosta zmiana wymagała zaangażowania wielu naszych pracowników z działów: planowania, logistyki klienckiej, biura obsługi klienta, transportu i magazynowania. Dzięki Single Source, w okresie od stycznia do sierpnia tego roku, obniżyliśmy emisję CO₂ do atmosfery o ponad 5%, tj. 31,5 tony, w stosunku do okresu sprzed wdrożenia planu. Osiągniętą redukcję emisji uzyskaliśmy z optymalizacji procesu, bez wprowadzenia zmian technologicznych – mówi Damian Długaj, kierownik ds. klienckiego łańcucha dostaw w Kompanii Piwowarskiej.