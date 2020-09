Kompania Piwowarska: Połowę stanowisk w kadrze zarządzającej będą zajmowały kobiety

Warzone z wykorzystaniem energii wiatrowej, w sposób pozwalający na rekordową oszczędność wody i sprzedawane w niemal połowie w opakowaniach wielokrotnego użytku – już dziś piwo Kompanii Piwowarskiej powstaje z poszanowaniem zasobów naturalnych i otoczenia. Firma idzie o krok dalej i otwiera nowy rozdział w swoim podejściu do odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. Cele i ambicje firmy w tych obszarach na nadchodzące lata wyznaczają ogłoszone „Zobowiązania 2030”.

Ze względu na charakter i skalę działania, producent piwa szczególny nacisk w obszarze zrównoważonego rozwoju kładzie na dwa obszary – Ludzie i Planeta, w ramach których ma wyznaczone konkretne cele do osiągnięcia do 2030 roku. Są to: neutralność węglowa, oszczędność wody, korzystanie z opakowań w obiegu zamkniętym, zrównoważone zakupy, integracja i zdrowie oraz odpowiedzialne wybory.



Kompania Piwowarska dzięki umowie z dostawcą energii odnawialnej z 2019 roku, już w tym roku osiągnęła 40% udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. W 2021 roku firma obniży emisję CO2 o 66%, w stosunku do 2019 dzięki temu, że jej browary będą zasilane w 100% energią elektryczną pochodzącą z wiatru. Jednocześnie od 2025 r. w planach Kompani Piwowarskiej jest pozyskiwanie energii cieplnej również ze źródeł odnawialnych.

Browary Kompanii Piwowarskiej są w czołówce branży w zakresie zużycia wody przy produkcji piwa. W tej chwili firma zużywa jej jedynie 2,63 l wody na 1 l piwa.

Już teraz wszystkie opakowania firmy mogą podlegać recyclingowi, a niemal połowa piwa Kompanii Piwowarskiej trafia do konsumentów w opakowaniach wielokrotnego użytku: butelkach szklanych oraz beczkach typu KEG. Z kolei 46% produktów firma sprzedaje w puszkach aluminiowych, które niemal w 50% pochodzą z materiału z recyklingu.



Kompania Piwowarska zakłada zapewnienie połowy stanowisk w kadrze zarządzającej zajmowanych przez kobiety. Już dziś firma osiągnęła drugi cel w tym obszarze – brak dyskryminacji płacowej pomiędzy płciami.

Aby zapewnić konsumentom większy wybór i dopasowywać się do ich potrzeb i panujących trendów, producent piwa będzie dalej wprowadzać innowacje w segmencie napojów bezalkoholowych i zakłada osiągnięcie 20% udziału tego rodzaju produktów w całym swoim portfolio do 2030 roku.

Priorytetem jest także dostarczanie konsumentom istotnych informacji umożliwiających dokonanie świadomych wyborów związanych z odpowiedzialną konsumpcją alkoholu.