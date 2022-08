Kompania Piwowarska: Produkcja zgodnie z planem, nie brakuje CO2

- W nawiązaniu do informacji o problemach z dostępnością dwutlenku węgla na polskim rynku Kompania Piwowarska informuje, że dzięki technologii stosowanej we wszystkich naszych browarach odzyskujemy dwutlenek węgla powstający w procesie warzenia piwa, co pozwala zaspokoić nasze zapotrzebowanie na niego. Pomimo wszystkich wyzwań zewnętrznych nie przewidujemy przerwania ciągłości dostaw i będziemy kontynuować naszą produkcję zgodnie z planami - powiedziała nam Iwona Jacaszek-Pruś, dyrektorka ds. korporacyjnych w Kompanii Piwowarskiej.