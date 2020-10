Kompania Piwowarska sprzedaje obecnie 45 proc. swojego piwa w butelkach zwrotnych

„Nie wypadaj z obiegu” to edukacyjna akcja Kompanii Piwowarskiej. Firma przekonuje, że oddawanie butelek jest modne. Dlatego do współpracy zaprosiła magazyn GLAMOUR, modelkę Zuzę Kołodziejczyk i projektantkę – Magdę Hasiak. Efektem tej współpracy jest modna nerka, w której można nosić butelki zwrotne.

Kampania społeczna Kompanii Piwowarskiej „Nie wypadaj z obiegu” ma na celu zmianę postrzegania oddawania butelek zwrotnych do sklepu. Korzystając prawidłowo z opakowań wielokrotnego użytku zmniejsza się ilość odpadów, które należy poddać recyklingowi oraz emisję gazów cieplarnianych – bo butelka po piwie może być napełniona aż 20 razy, pod warunkiem że trafi z powrotem do sklepu.



– Kompania Piwowarska sprzedaje obecnie 45% swojego piwa w butelkach zwrotnych. Określiliśmy w swojej strategii zrównoważonego rozwoju, że do 2030 roku wszystkie nasze opakowania do napojów oraz opakowania zbiorcze, będzie można ponownie wykorzystać lub zrecyklować. Mają być one przy tym wykonane przede wszystkim z surowców pochodzących z odzysku i w 100% nadawać się do recyklingu. Nie ma więc nic dziwnego w tym, że chcemy aby korzystanie z butelek zwrotnych stało się modne. Jesteśmy bardzo ciekawi efektów tej nietypowej akcji – skomentował Grzegorz Adamski, kierownik ds. public affairs i zrównoważonego rozwoju w Kompanii Piwowarskiej.



Aby połączyć pozornie nieprzystające do siebie światy: mody i butelek zwrotnych poznańska projektantka Magda Hasiak przygotowała 100 unikatowych designerskich butelkonerek, z kieszeniami na dwie butelki zwrotne. Nie będzie można ich kupić, a jedynie wygrać w konkursie Kompanii Piwowarskiej na Facebooku i Instagramie firmy opatrzonym hasztagiem #niewypadajzobiegu. Aby wygrać torbę będzie trzeba pokazać lub opisać jak stylowo oddajemy butelki zwrotne.

Partnerem projektu jest Organizacja Odzysku Opakowań INTERSEROH. Za koncepcję i realizację kampanii odpowiada agencja V&P.