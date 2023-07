Kompania Piwowarska z muzycznym hasłem "PIJ z UMIAREM – To się rymuje"

Kompania Piwowarska od lat szerzy ideę odpowiedzialnego picia m.in. poprzez kampanie edukacyjne skierowane do określonych odbiorców. „PIJ z UMIAREM – To się rymuje" celowo ruszyła na początku wakacji.

– W każdej akcji stawiamy na wiarygodność, dlatego tak ważna jest dla nas forma przekazu – dopasowana do odbiorców, która nie opiera się na nakazach i zakazach. W tegorocznej kampanii będzie sporo treści edukacyjnych o tym, jak nie stracić kontroli podczas dobrej zabawy w okresie wakacyjnym – mówi Grzegorz Adamski, kierownik ds. public affairs

i zrównoważonego rozwoju w Kompanii Piwowarskiej.

PIH wraz z Andrzejem Grabowskim w kampanii odpowiedzialnego picia

Utwór Pij feat. Umiar – to się rymuje, będący sercem kampanii wykonują dwie antagonistyczne postaci – Pij i Umiar. Pijem jest raper PIH, a w rolę Umiara wciela się aktor – Andrzej Grabowski. Jest to zderzenie dwóch imprezowych archetypów: imprezowicza Pija lubiącego się bawić, który często traci kontrolę i następnego dnia ponosi tego konsekwencje i Umiara – pełnego klasy, głosu rozsądku, który umie bawić się z głową. W utworze Pij feat. Umiar – to się rymuje panowie prowadzą „dialog” w kwestii odpowiedzialnego spożywania alkoholu.

Akcja wystartowała na początku lipca i zakończy się we wrześniu premierą teledysku do Pij feat. Umiar – to się rymuje w wykonaniu PIHa i Andrzeja Grabowskiego.