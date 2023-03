Kompania Piwowarska z nowym wariantem Lecha Free Active Hydrate

Dzięki właściwościom nawadniającym ugasi pragnienie po treningu, aktywnym i upalnym dniu. Świetnie sprawdzi się również podczas spotkań ze znajomymi, których nie powinno zabraknąć, kiedy zrobi się cieplej.

Do smaku mango i cytryna 13 marca br. dołączył nowy orzeźwiający i nawadniający smak liczi i cytryna, dostępny w puszkach i butelkach 500 ml.

“Lech Free Active Hydrate jest odpowiedzią na potrzeby konsumentów szukających produktu nawadniającego, idealnego do spożycia po wysiłku lub w upalny dzień. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom i dążąc do rozbudowy sublinii Lech Free Active Hydrate, stworzyliśmy nowy wariant smakowy liczi i cytryna, który zagościł na półkach sklepowych” – powiedziała Karolina Król-Nowacka, Brand Manager Lech Free.

W marcu zadebiutował też odświeżony design całej linii Lech Free Active Hydrate. Dzięki temu marka Kompanii Piwowarskiej będzie jeszcze mocniej wyróżniała się na półkach sklepowych. Launch i komunikację nowego designu wspiera kampania 360°. Materiały reklamowe można znaleźć w social media i w telewizji. Będą kontynuowane także współprace z partnerami strategicznymi.