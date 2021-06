Kompetencje pandemiczne handlowców - rozmowa telefoniczna numerem jeden!

Obecnie najważniejszą kompetencją, którą należy rozwijać jest rozmowa z klientem przez telefon; fot. shutterstock

Aż 61% handlowców uważa, że obecnie najważniejszą kompetencją, którą należy rozwijać jest rozmowa z klientem przez telefon – wynika z badania „Hybrydowy handlowiec” przeprowadzonego przez HRK S.A.

Pandemiczne kompetencje handlowców

Jedną z grup zawodowych, która mocno odczuła negatywne skutki pandemii COVID-19, są pracownicy działów sprzedaży. W ich przypadku szczególnego znaczenia nabrały umiejętności z zakresu komunikacji, zwłaszcza tej prowadzonej online

Pandemia obnażyła jeden z aspektów świata sprzedażowego, jakim są dysfunkcje handlowe. I stało się to zarówno w wielkich korporacjach, jak i małych, lokalnych biznesach, zarówno na poziomie działań handlowców, jak i managerów sprzedaży. Czas pandemii to dla handlowców okres dużych zmian. Niemal z dnia na dzień musieli oni zmienić sposoby prowadzonych działań sprzedażowych. Wielu z nich zdało sobie sprawę, jak ważna jest umiejętność szybkiej adaptacji do zmian i rozwój nowych kompetencji.

Wyniki badania przeprowadzonego przez HRK S.A. potwierdziły, że w zawodzie handlowca umiejętności z zakresu komunikacji – w tym również tej prowadzonej online – są na pierwszym miejscu.

Zdaniem większości (61%) respondentów obecnie najważniejszą kompetencją, którą należy rozwijać jest rozmowa z klientem przez telefon. Na drugim miejscu znalazły się szeroko pojęte umiejętności komunikacyjne (58%). Zdaniem dokładnie połowy handlowców duże znaczenie ma aktualnie umiejętność analizy i wyciągania wniosków. Nieco mniej, bo 40% uważa, że należy rozwijać umiejętności radzenia sobie ze stresem. Innymi kompetencjami o rozwój których warto zadbać są działania sprzedażowe w Internecie (37%), szeroka wiedza produktowa i branżowa (32%). Zdaniem mniej niż 1/3 ankietowanych ważne jest budowanie wizerunku w social mediach, rozwój technik sprzedażowych i negocjacyjnych, umiejętność aktywnego słuchania czy też lead building.

– Jedną z wielu trudności, z jaką przyszło się mierzyć handlowcom, jest konieczność przebranżowienia się. Oczywiście nie dotyczy to całej grupy przedstawicieli tego zawodu. Niemniej, handlowcy którzy stracili w czasie pandemii pracę, a byli zatrudnieni w branży, która notowała wysokie spadki obrotów, mogą mieć problem ze znalezieniem nowego zatrudnienia. Jeżeli handlowiec pracował przez np. 10 lat w jednej firmie albo w ramach jednej specjalizacji i stracił pracę, bo branża w której był zatrudniony przeżywa kryzys, to nie każdy pracodawca potrafi zaufać takiej osobie, czy rzeczywiście jest w stanie po tak długim czasie zaadaptować się do nowej branży czy dziedziny, nawet przy utrzymaniu podobnego kanału sprzedaży – mówi Marcin Iwaniec, Business Unit Manager HRK Engineering & Manufacturing.