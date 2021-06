Komputronik: Salony stają się showroomami i punktami usług

Salon Komputronik, fot. mat. pras.

Salony stacjonarne nie mogą konkurować ze sprzedażą internetową, w ramach naszej strategii omnichannel są idealnym dopełnieniem sprzedaży w kanale e-commerce - mówi Marcin Mordak, dyrektor sieci sprzedaży Komputronik.

Jak wygląda obecnie ruch w salonach stacjonarnych? - Sprzedaż rośnie, ruch w salonach stacjonarnych też wraca pomału do poziomu, jaki znaliśmy sprzed pandemii. Warto podkreślić, że nawet w czasie lockdownu klienci mogli korzystać z oferty salonów usytuowanych bezpośrednio przy ulicach miast. Pandemia spowodowała wzmocnienie kanału e-commerce. Już od kilu lat obserwujemy ten trend, w ostatnich miesiącach znacznie on przyspieszył. Jednak dzięki naszej strategii omnichannel rozwijamy zarówno sprzedaż online jak i offline, które wzajemnie się uzupełniają - mówi przedstawiciel Komputronika.



W ostatnich tygodniach sieć otworzyła salony m.in. w Częstochowie, Zielonej Górze oraz zmieniła lokalizację w Gdyni. - Będziemy dalej rozwijać i modernizować sieć naszych sklepów. Największy potencjał naszym zdaniem mają salony, które są w galeriach handlowych z dużą ilością odwiedzających oraz te usytuowane przy ulicach, niezależne od centrów handlowych. Salony stacjonarne mają ważną przewagę nad sprzedażą internetową: dają możliwość bezpośredniego kontaktu ze sprzedawcą. Rozwój handlu i usług spowodował, że salony stały się showroomami – miejscami, gdzie klienci mogą obejrzeć sprzęt, porozmawiać z doradcą, który przedstawi produkt, a także mogą skorzystać z serwisu, konfiguracji i czy załatwić od ręki korzystne finansowanie.

Klienci zwracają także na sam wygląd salonów, ich funkcjonalność i design. Muszą to być miejsca, w których klient chce być - przekonuje Marcin Mordak.