Komputronik: W lipcu powinniśmy zakończyć proces restrukturyzacyjny

Pod koniec grudnia Komputronik opublikował wyniki za pierwsze półrocze roku obrachunkowego, które pozytywnie zaskoczyły rynek.

- Wyniki jakie osiągnęliśmy w ostatnim kwartale były bardzo dobre. Przychody jednostkowe Komputronik przekroczyły 500 mln zł. Ostatni kwartał roku, to tzw. żniwa w naszej branży. Wydaje nam się, że wykorzystaliśmy ten czas bardzo dobrze. Mimo pewnych ograniczeń związanych z finansowaniem sprzedaży i wartością zapasów jakie mogliśmy zgromadzić udało nam się osiągnąć bardzo dobre rezultaty. Zarówno dla polskich jak i zagranicznych odbiorców zrealizowaliśmy wiele zamówień. Jestem przekonany, że wyniki jakie przedstawimy w kolejnym raporcie finansowym potwierdzą, że cały czas utrzymujemy się na fali wznoszącej - mówi Wojciech Buczkowski, prezes zarządu Grupy Komputronik.

Sąd wyraził zgodę na głosowanie nad układem

Sąd niedawno wyraził zgodę na głosowanie nad układem. To kolejny ważny krok w procesie sanacyjnym.



- Sąd postanowił o zatwierdzeniu spisu wierzytelności oraz przedstawieniu propozycji układowych i przeprowadzeniu głosowania metodą korespondencyjną. Zgodnie z decyzją Sądu ma się ono zakończyć do końca marca. Do końca stycznia opublikujemy propozycje układowe, które są następstwem naszych rozmów z kluczowymi wierzycielami. Uzgadniamy z nimi warunki, które są oni w stanie zaakceptować, co pozwoli nam zdobyć większość do zatwierdzenia propozycji układowej. Na dzisiaj nie mamy powodów sądzić, że to się nie uda. Wierzę, że wraz z końcem marca zakończy się głosowanie, które dalej będzie skutkować zatwierdzeniem układu, a później jego uprawomocnieniem. Jeśli wszystko przebiegnie tak jak to sobie zaplanowaliśmy, to z początkiem lipca powinniśmy zakończyć proces restrukturyzacyjny. Będzie to oczywiście równoznaczne z rozpoczęciem wykonywania układu i spłatą naszych wierzycieli - tłumaczy prezes Komputronika.

Dobra koniunktura dla branży

Jak Wojciech Boczkowski ocenia kondycję branży?



- Branża IT jest obecnie w dobrej koniunkturze. Wszystkie procesy związane z cyfryzacją życia gospodarczego i społecznego przeżywają teraz rozkwit i są one nieodwracalne. Stąd wydaje się, że jest przed nami bardzo długa perspektywa inwestowania w rozwiązania IT, co oczywiście przekłada się na popyt na nasze produkty. Z drugiej jednak strony rosną ceny surowców, energii, a więc też ceny jednostkowe produktów. To oczywiście chwieje popytem, zauważamy też braki w niektórych liniach produktowych. Duże znaczenie dla branży ma także rosnąca presja związana z płacami, która powoduje, że niektóre przedsiębiorstwa mogą być zmuszone do opóźnienia swoich inwestycji. Dodatkowe utrudnienia wprowadza także rosnąca inflacja oraz przerwane łańcuchy dostaw. W tym wypadku widzimy jednak nadzieję, że dla niektórych grup produktowych, np. dla wyświetlaczy i monitorów ten problem zakończy się już w najbliższych miesiącach - podsumowuje prezes Komputronika.