Koncept Intermarché Power pojawi się w kolejnych lokalizacjach

Thierry Klupczyński, Prezes Dyrekcji Handlowej Intermarché mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że koncept Power, który ruszył w lipcu, będzie sukcesywnie wprowadzany w kolejnych sklepach sieci.

Grupa Muszkieterów otworzyła w lipcu w Pabianicach supermarket w nowym koncepcie "Power". Na ile koncept odpowiada na nowe potrzeby konsumentów związane ze zmianą zachowań zakupowych?

- Koncept Intermarché Power odpowiada na obecne oczekiwania klientów w możliwie jak najwyższym stopniu. W pobliżu wejścia do supermarketu jest zlokalizowana strefa świeżego ryneczku. W niej dostępne są m.in.: pieczywo, wyroby cukiernicze, warzywa i owoce, sery, wędliny, mięsa, ryby oraz wyroby garmażeryjne. Część z tych artykułów, np. wędliny, mięsa czy sery, można zakupić zarówno w sprzedaży tradycyjnej, jak również w formie gotowych, świeżo zapakowanych porcji - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Thierry Klupczyński, Prezes Dyrekcji Handlowej Intermarché.

- Inną wprowadzoną zmianą jest poszerzenie gamy produktów świeżych, bio, fit i dań gotowych – zauważamy rosnące zainteresowanie klientów tą ofertą. Do dyspozycji klientów jest także automatyczna wyciskarka świeżego soku pomarańczowego oraz samoobsługowa krajalnica do pieczywa. Kolejnym ciekawym rozwiązaniem jest przeniesienie urządzeń chłodniczych z produktami mrożonymi bliżej kas. Dzięki temu klienci mogą włożyć je do koszyka bezpośrednio przed podejściem do kasy - dodaje.

- Ponadto na terenie supermarketu zmodernizowano stanowiska z kasami – obecnie mają one dłuższe taśmy oraz specjalne miejsce przeznaczone na torby i reklamówki. Co więcej klienci mogą skorzystać z usługi z zakresu e-commerce – Intermarché Drive. Dowodem na spełnianie oczekiwań klientów są wyniki badań porównawczych, które przeprowadzono w grudniu 2019 r. i czerwcu br. Zgodnie z nimi 97 proc. klientów pozytywnie ocenia zmiany wprowadzone w pabianickim supermarkecie - tłumaczy prezes Intermarché.

