Konfederacja Lewiatan: Niesłabnący popyt na pracowników

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu kwietnia 2022 r. wyniosła 5,3 proc. To o 0,1 pkt. proc. mniej niż w marcu br. i o 1 pkt proc. mniej niż w końcu kwietnia 2021 r.

Ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka zwrócił uwagę, że bezrobotnych jest już mniej niż 900 tys.

- We wskaźnikach dotyczących rynku pracy nie widać konsekwencji wojny za naszą wschodnią granicą. Widać za to nadal niesłabnący popyt na pracowników, na co wskazują ostatnie odczyty wskaźnika PMI, gdzie komponent zatrudnieniowy niezmiennie od 5 miesięcy wzrasta oraz ciągłe niedopasowanie kwalifikacji do oczekiwań pracodawców. Z istotnych danych przekazanych przez resort rodziny zwraca uwagę liczba obywateli Ukrainy, którzy znaleźli zatrudnienie w Polsce. W tej chwili już ponad 120 tys. uchodźców jest aktywna zawodowo. Patrząc jednak na statystyki z ubiegłego miesiąca, osoby te nie znalazły pracy dzięki urzędom pracy, a prawdopodobnie poprzez sieć kontaktów oraz oddolne inicjatywy pracodawców i zwykłych obywateli. To właśnie rynek pracy i jego wyjątkowo dobra kondycja jest jednym z argumentów, w narracji prezesa NBP, za dalszym podnoszeniem stóp procentowych - mówi.