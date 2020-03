Konfederacja Lewiatan o tarczy antykryzysowej: Rząd bagatelizuje skalę zagrożenia

- Na podstawie zapowiedzi, które zaprezentowano można wyciągnąć dwa wnioski. Albo rząd i prezydent nie doceniają skali zagrożenia gospodarki albo nie mają pomysłu co mogli by w tej sytuacji zrobić. W to drugie, jako organizacja pracodawców, nie możemy uwierzyć. Przekazaliśmy do rządu konkretny pakiet propozycji zebranych w szerokich konsultacjach z kilkuset firmami. Zatem, jeżeli te propozycje zostały wykorzystane w tak okrojonej formie jak ogłoszono, najwyraźniej mamy do czynienia z bagatelizowaniem skali zagrożenia - komentuje dr Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan.

- Najkonkretniejsza propozycja to modyfikacja istniejących już przepisów o przestoju ekonomicznym i obniżonym czasie pracy. Jest to postulat Lewiatana. Firmy o obniżonych obrotach, stracie z ostatnich miesięcy, mogą liczyć na dopłatę do 40% wynagrodzenia przeciętnego dla pracownika, o ile same zapłacą drugie 40%. Pracownicy otrzymają zatem maksymalnie 80% średniej. Jednak ważne jest żeby przestoju ekonomicznego, czy obniżonego czasu pracy, nie wprowadzać układem zbiorowym. To spowoduje, że przepis stanie się martwy. W najlepszej sytuacji będą musiały upłynąć miesiące zanim uda się do tego doprowadzić - mówi ekspert.

- Odsuwanie płatności ZUS i innych na za 3 m-ce - dla firm, które już widzą, że będą walczyć o życie co najmniej do końca roku - oraz kumulowanie im tych płatności na maj i czerwiec to nawet nie jest plaster na krwawiąca ranę. Zabrakło całego szeregu rozwiązań, które są oczekiwane tu i teraz, żeby firmy mogły w ogóle funkcjonować: zawieszenie terminów procesowych; zawieszenia obowiązku badań lekarskich dla pracowników, skoro nie działa medycyna pracy; przedłużenie oświadczeń o zatrudnieniu cudzoziemców; uwolnienia środków z kont split payment VAT; odsunięcia podatków sankcyjnych; zabezpieczenia przed odpowiedzialnością za niezrealizowanie umów -wymienia Grzegorz Baczewski.



Jego zdaniem brakuje też realnych rozwiązań, dających wsparcie firmom z branż, które już dziś znalazły się na granicy upadłości. - Gwarancje i wakacje kredytowe nie wystarczą. Ważne jest również, że ogłoszona kwota 212 mld złotych wydaje się imponująca, ale pytanie ile z tego faktycznie trafi do pracowników i przedsiębiorców - podsumowuje przedstawiciel Konfederacji Lewiatan.