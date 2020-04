Konflikt na linii rząd - związkowcy. Piotr Duda mówi o utraconym zaufaniu

- Decyzja Sejmu RP o odrzuceniu poprawek Senatu RP dot. zapisów o Radzie Dialogu Społecznego (forum dialogu społecznego przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu) podważa zaufanie „Solidarności” do rządu i reprezentującej go większości parlamentarnej. W ramach walki ze skutkami kryzysu spowodowanego epidemią SARS Cov-2, tylnymi drzwiami wprowadzono do ustawy zapisy podważające suwerenność i ograniczające niezależność partnerów społecznych w RDS. Tym samym zawłaszczono uprawnienia przysługujące wyłącznie prezydentowi - komentuje Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ "Solidarność".

- Oburza nie tylko sam fakt wprowadzonych zmian, ale również ich tryb, miejsce i czas, a więc w ramach niezwykle potrzebnej i pilnej ustawy łagodzącej skutki kryzysu wywołanego pandemią. W poczuciu odpowiedzialności za szybkie uruchomienie wsparcia dla przedsiębiorców i pracowników, oraz świadomi koniecznych ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu, zostaliśmy praktycznie pozbawieni możliwości jakiekolwiek reakcji na bezpardonowy zamach na niezależny dialog społeczny.

„Solidarność” takich rzeczy nie zapomina i będzie to miało swoje negatywne konsekwencje w przyszłości - mówi Piotr Duda.