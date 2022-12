Konica Minolta wsparła packvertising marki Glov

Badania „interaktywnie.com” wykazują, że aż 91% respondentów zwraca uwagę na wizualną stronę opakowań, co ułatwia im podejmowanie decyzji zakupowych.

Packvertising czyli reklama przez opakowanie

Najprostszą definicją packvertisingu jest reklama przez opakowanie. Badania „interaktywnie.com” wykazują, że aż 91% respondentów zwraca uwagę na wizualną stronę opakowań, co ułatwia im podejmowanie decyzji zakupowych.

Ponadto ponad 50 proc. osób, które otrzymują zamówienie w niestandardowym opakowaniu, twierdzi, że chętniej skorzysta z usług tej samej firmy przy przyszłych zamówieniach.

- Opakowanie staje się nie tylko strojem, w którym produkt prezentuje się publiczności, ale najpotężniejszą dźwignią marketingową i reklamową determinującą wybór klientów. Dobrze i pomysłowo wyglądający produkt zyskuje na wartości jeszcze przed jego użyciem. W końcu opakowanie jest często pierwszym i ostatnim punktem kontaktu z konsumentem – mówi Łukasz Kurasiński, Business Development Managera Packaging & Commercial Market w firmie Konica Minolta Business Solutions Polska.

Konica Minolta dzięki PKG-675i umożliwia druk na tekturze falistej, jednym z najprostszych i najlepszych materiałów służących do pakowania dowolnego produktu. Urządzenie zaprojektowano dla producentów tektury falistej, przetwórców, drukarni i właścicieli marek poszukujących rozwiązania do druku cyfrowego w krótkich seriach.

Glov z packvertisingiem dla influencerów

Glov to polska marka kosmetyków i produktów dla kobiet, która dociera obecnie do odbiorców w ponad 60 krajach na świecie. Przedsiębiorstwo zostało założone przez Monikę Żochowską i Ewę Dudzic-Filasetę, a ich przygoda zaczęła się 10 lat temu od stworzenia rękawiczki do demakijażu. Obecnie sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów kosmetycznych oraz gadżetów.

Firma zaplanowała wysyłkę produktów do influencerów w Polsce i zagranicą w specjalnie zaprojektowanych świątecznych opakowaniach, a pomóc miało w tym właśnie urządzenie PKG. Wynikiem współpracy firm Konica Minolta i Glov były opakowania świąteczne przypominające tzw. christmas cracker. W ten sposób powstała przepiękna bożonarodzeniowa kolekcja, która dotarła do szerokiego grana influencerów w Polsce oraz za granicą.

Tektura falista na zindywidualizowane opakowania

Tektura falista, z której powstały opakowania wykorzystane w kampanii firmy Glov wykorzystywana była od lat przez dziesiątki branż, a w dobie packvertisingu odkrywa kolejne możliwości. Materiał dostosowuje się do kształtu i gabarytów produktu, co pozwala wyróżnić go wizualnie, ale też pozwala na oszczędności przy szerokiej ofercie i różnych konfiguracjach.

- Coraz istotniejszy dla branży jest zwrot ku personalizacji produktów i usług. Rosnące zapotrzebowanie na zindywidualizowane opakowania, które są produkowane w niskich nakładach i wielu wariantach, zmusza do poszukiwania jakościowych i optymalnych kosztowo rozwiązań. Opakowania z tektury falistej sprawdzają się doskonale m.in. podczas różnych akcji marketingowych, promocji limitowanych edycji produktów, czy innych działań wymagających szybkiego procesu produkcyjnego oraz spersonalizowanych opakowań – komentuje Łukasz Kurasiński.