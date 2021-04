Koniec ery szybkiej mody?

Sklep sieci Primark. Fot. materiały prasowe

Jeśli wierzyć analitykom banku UBS, branża szybkiej mody stoi przed ogromnym wyzwaniem. W ciągu następnych pięciu do dziesięciu lat zwiększona koncentracja konsumentów na zrównoważonym rozwoju może spowodować, że duże korporacje, takie jak Zara, H&M czy Primark, stracą nawet do 30 proc. swoich zysków.

Szybka moda nie ma przyjaznego dla środowiska wizerunku. Model przechodzenia przez nowe kolekcje dużych ilości odzieży po niskich cenach dodąt się sprawdzał, ale zmieniają się postawy konsumentów.

Zdaniem analityk UBS, Victorii Kalb, gdyby miał się ziścić „najgorszy scenariusz”, nastąpiłby 30-procentowy spadek zysków dużych koncernów odzieżowych w ciągu następnych 5–10 lat.

- Skumulowany efekt tego, że konsumenci kupują mniej artykułów, ale nadal kupują produkty, które uważają za bardziej zrównoważone, może okazać się głęboki - prognozuje Kalb.

Przeczytaj także: Ubrania Putin Team chcą podbić europejski rynek

Od dawna widać, że branża fast-fashion ma większy ślad węglowy niż transport morski i lotnictwo razem wzięte. Obecnie cena jest nadal jednym z najważniejszych czynników wpływających na zachowania zakupowe klientów. Wprawdzie branża nieustannie odkrywa się na nowo, produkując lokalnie i używając bardziej zrównoważonych materiałów. Firmy podkreślają, że zrównoważony rozwój można pogodzić z modelem szybkiej mody.

Czy to wystarczy? - Chociaż uważamy, że firmy mogą dostosowywać się do trendów, postrzegamy zmiany w zachowaniu konsumentów jako silniejsze niż zdolność firm do reagowania na nie - przestrzega UBS.