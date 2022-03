Koniec rebrandingu. Z 301 Tesco powstało 250 Netto. Sieć nie wyklucza dalszych akwizycji

- Zakończyliśmy trudny proces konwersji Tesco do Netto. Niedawno przeprowadziliśmy się do nowego biurowca w Szczecinie w Baltic Business Park, gdzie możemy wygodnie przyjmować naszych kontrahentów. W Polsce jesteśmy obecni od 26 lat. Chcemy zajmować pozycję w pierwszej piątce największych sieci jako najszybciej rozwijający się dyskont. Polacy kochają ten format. Segment ma ogromny potencjał. Ma 35 proc. udziału w rynku - mówił na konferencji prasowej szef sieci Netto.

- 250 sklepów zmieniło szyld z Tesco na Netto. Pierwsze nasze szyldy zawisły na sklepach Tesco z końcem maja 2021 roku, czyli skończyliśmy proces w niecały rok. Mamy 3 centra dystrybucyjne, 340 sklepów w koncepcie 3.0. i 650 sklepów w całym kraju. Notujemy dwucyfrowe wzrosty sprzedaży rdr i 2,5 mln klientów, którzy robią u nas codzienne zakupy. Jesteśmy już siecią ogólnopolską - podsumował Hugo Mesquita.

- Szyld Netto pojawił się w 119 miejscowościach Polski w których nas nie było. Dziś Netto jest już w całej Polsce. Z Tesco przeszło do nas ok. 4 tys. pracowników, współpracujemy również z prawie wszystkimi dostawcami Tesco - dodał szef sieci.

Przedstawiciele Netto wyjaśnili, że część sklepów została wystawiona na sprzedaż. To ok. 20 placówek. Powstaną w nich m.in. retail parki. W innych przypadkach sieć po prostu nie przedłużyła umowy najmu m.in. z tego powodu, że sklep był za blisko innej lokalizacji sieci lub był po prostu za duży na Netto.

Wśród przejętych sklepów Tesco ok. 200 sklepów to typowe supermarkety, natomiast ponad 40 placówek to były duże sklepy o pow. 2 tys. mkw. W tych placówkach część powierzchni wynajmują inni najemcy np. Action.

Sprzedaż sieci Netto rosła w tempie +7 proc. rocznie, a w 2021 r. było to ok. +15 proc. Sieć w tym roku chce otworzyć ok. 15 sklepów i dokonać kilkunastu modernizacji.

Liczby dnia

- demontaż wyposażenia sklepu Tesco zajmował ok. 5 dni

- prace budowlane i instalacyjne to ok. 21 dni

- montaż urządzeń chłodniczych trwał ok. 5 dni

- montaż regałów i rebranding to ok. 3 dni

- zatowarowanie zajmowało ok. 4 dni

Kamienie milowe

- czerwiec 2020 r. poinformowano o umowie z Tesco. Wartość transakcji to ok. 900 mln zł

- marzec 2021 r. zgoda UOKIK i finalizacja transakcji

- 27 maj 2021 r. pierwsze sklepu Tesco zyskują nowy szyld

- 22 września 2021 r. 100 sklepów Tesco po konwersji

- 31 października 2021 r. zamknięcie ostatniego sklepu Tesco w Polsce

- marzec 2022 r. koniec konwersji Tesco do Netto

Konferencja prasowa sieci Netto