Koniec z rajdem cen masła, mąki i oleju. Papryka też tanieje, ale nie w dyskontach

Jak wynika z badania Koszyka cen dlahandlu.pl na zakup 50 podstawowych produktów trzeba wydać obecnie od 386 zł w Lidlu, przez 400 zł w Biedronce i Netto po do 421 zł w Aldim. Masło znowu kosztuje 5,79 zł za kostkę, mąka - 2,80 zł, a olej ok. 11 zł. W dyskontach papryka ciągle droga prawie 22 zł, ale na bazarach jej cena spadła już do 12 zł za kg. Wszędzie drożeją jaja. Za 10 sztuk najtańszych jaj trzeba zapłacić co najmniej 8,5 zł. Rok temu było to ok. 6 zł.