Koniec zbierania nakrętek. Unia Europejska zdecydowała

Jak pisze prawo.pl, wszystko za sprawą unijnej dyrektywy SUP (w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko), która została wprowadzona do polskich przepisów ustawą z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw.

Nakrętki mają być przytwierdzone do opakowania

Zgodnie z nią od połowy 2024 roku wszystkie nakrętki plastikowe w całej UE powinny być fabrycznie przytwierdzone do opakowania od napoju – butelki czy kartonu. Choć do wejścia w życie nakazu został nieco ponad rok, w niektórych krajach UE takie połączenia stają się już normą. Jak zauważa Paweł Głuszyński z Towarzystwa na Rzecz Ziemi w Polsce, niektóre firmy także to wprowadzają. Na wprowadzenie nowych wymogów zdecydowały się już takie marki jak Tymbark czy Mlekopol.

