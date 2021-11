Konkurs Biedronki - nagroda to pobyt w domu youtuberów Team X

Płatki Yummer’s pojawią się w sklepach sieci Biedronka w środę, 10 listopada br.

Team X to grupa młodych youtuberów, ciesząca się ogromną popularnością wśród młodzieży. W skład grupy wchodzą jedni z najpopularniejszych influencerów w Polsce, którzy mieszkają razem w podwarszawskiej willi - Domu X, tworząc materiały wideo oraz muzykę. Już od środy, 10 listopada, w wybranych sklepach sieci Biedronka, pojawią się płatki Yummer’s, sygnowane przez członków Teamu.

- Kupując płatki, klienci sieci Biedronka będą mieli szansę na wygranie wyjątkowej nagrody. W czterech opakowaniach ukryty został tzw. Golden Ticket – szczęśliwi posiadacze złotych biletów dostaną szansę odwiedzenia Domu Teamu X, jeśli zgłoszą chęć udziału w konkursie oraz uda im się odpowiedzieć na jedno pytanie konkursowe na temat swoich idoli.

Osoby, które nie znajda bilety wciąż mają szansę na wygraną jednej z czterech dodatkowych wejściówek. Wszystko co muszą zrobić, to zadeklarować chęć wzięcia udziału w konkursie oraz poprawnie odpowiedzieć na trzy pytania przesłane przez organizatora, które sprawdzą ich wiedzę na temat Teamu X. Szczęśliwymi posiadaczami wejściówek do Domu X zostaną te osoby, które najszybciej zgłoszą się do udziału w konkursie oraz odpowiedzą poprawnie na zadane pytania. W każdym opakowaniu płatków śniadaniowych Yummer’s znajdzie się kolekcjonerskie zdjęcie polaroid, przedstawiające jednego z członków Teamu X. Cena produktu to tylko 9,99 zł/opakowanie - podaje sieć.



- Nieustannie staramy się, aby radość z zakupów w sklepach Biedronki czerpali klienci w każdym wieku. Duży wpływ na konsumentów mają twórcy internetowi, dlatego też częściej nawiązujemy współpracę ze znanymi i lubianymi influencerami, oferując również szansę na niepowtarzalne doświadczenia - mówi Arkadiusz Żyźniewski, kupiec odpowiedzialny za ofertę płatków śniadaniowych w sieci Biedronka.

Płatki śniadaniowe Yummer’s będą dostępne w wybranych sklepach sieci Biedronka od 10 listopada do 17 listopada br. lub do wyczerpania zapasów.

Zgłoszenia mailowe, potwierdzające chęć udziału w konkursie, przyjmowane są od dnia 15.11, od godziny 9:00, wyłonienie zwycięzców nastąpi natomiast do dnia 10.01.2022 r.