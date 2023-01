Konkurs MAOAM. Do wygrania nawet 12 tys. złotych

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy w dniach od 26.01. do 25.03.2023 roku kupić jeden, dowolny produkt marki MAOAM, wejść na dedykowaną konkursowi stronę internetową, zarejestrować dowód zakupu i w kreatywny sposób odpowiedzieć na pytanie: Które gumy rozpuszczalne MAOAM wciągają Cię smakiem i dlaczego? Do wygrania co miesiąc nagroda główna w wysokości aż 12 000 złotych, 50 nagród w kwocie 200 zł oraz 50 zestawów gum rozpuszczalnych MAOAM.