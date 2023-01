Konkurs walentynkowy od E.Wedel. Zakochani z Ptasim Mleczkiem w roli głównej

Konkurs pt. „Podziel się z miłością” to doskonała okazja, by uprzyjemnić dzień spędzony wspólnie z bliską sercu osobą, a także możliwość wykazania się kreatywnością i wygrania wyjątkowych nagród. Zasady są niezwykle proste. Uczestnicy zobowiązani są do zakupu minimum jednego pudełka pianek Ptasie Mleczko® o dowolnym smaku, zachowania dowodu zakupu i zarejestrowania się na stronie: www.ptasiemleczko.pl. Następnie należy wykonać zadanie konkursowe, które brzmi: „Podziel się słodkim i lekkim wyznaniem dla swojej drugiej połowy” oraz dołączyć do niego zdjęcia dowodu zakupu potwierdzającego kupno dowolnego opakowania pianek Ptasie Mleczko®.

W tym konkursie liczy się przede wszystkim kreatywność, oryginalność i dobry smak. Na laureatów czekają wyjątkowe nagrody w postaci: 4 kart przedpłaconych Sodexo o wartości 1500,00 zł, 28 kart przedpłaconych Sodexo o wartości 400,00 zł i aż 100 walentynkowych boxów z niebiańsko lekkimi piankami Ptasie Mleczko®.