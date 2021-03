Konsumenci nie chcą GMO

Choć genetycznie modyfikowane rośliny uprawia się na świecie od dwudziestu kilku lat, popularność żywności GM nie rośnie wraz z upływem czasu. Przeciwnie, polscy konsumenci podchodzą do niej z coraz większym dystansem, gdyż nie mają pewności, że jest bezpieczna. Robiąc codzienne zakupy, chętnie sięgają po produkty niezawierające genetycznie zmodyfikowanych organizmów oznaczone jako „bez GMO” lub „Wyprodukowano bez stosowania GMO”.

Spór o GMO trwa od lat - genetyczne modyfikacje mają zarówno przeciwników, jak i zwolenników. Na razie brakuje rzetelnych dowodów potwierdzających tezę, że żywność GM nie powoduje uszczerbku na zdrowiu osób ją spożywających, zwłaszcza długotrwale.

Najwięcej genetycznie zmodyfikowanych roślin (są to przede wszystkim: kukurydza, bawełna, soja, rzepak, buraki cukrowe) uprawia się w Ameryce Północnej oraz Ameryce Południowej, coraz większą popularność zyskują one także w Azji. Najsurowsze obwarowania dotyczące uprawy roślin GM występują w Unii Europejskiej. Wprowadzenie upraw GM wymaga autoryzacji poprzedzonej dokładną oceną ryzyka – dokonuje jej Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Kraje członkowskie mogą też zakazać upraw GM na swoim terytorium. W grupie państw, które z takiej możliwości korzystają, znajduje się m.in. Polska. W UE z roślin genetycznie zmodyfikowanych dopuszczona do uprawy jest jedynie kukurydza MON 810 (wytwarza ona białko, które jest szkodliwe dla larw owadów z rzędu motyli – pozwala to uniknąć szkód wyrządzanych przez omacnicę prosowiankę). Natomiast autoryzacja dla genetycznie zmodyfikowanego, bogatszego w skrobię ziemniaka przemysłowego Amflora (zawiera gen wywołujący odporność na niektóre antybiotyki) została w UE wycofana – nie wprowadzono go do uprawy na skalę komercyjną.

