Konsumenci oczekują, że sklepy będą oferować większy wybór warzyw i owoców

Zakupy owoców i warzyw są coraz częściej planowane, co ma związek z epidemią koronawirusa, ale również z oszczędnością i niechęcią do marnowania żywności. Podczas epidemii konsumenci zaczęli lepiej planować zakupy, tak, aby zmniejszyć ilość wizyt w sklepie i skrócić czas spędzony na zakupach – wynika z Narodowych badań konsumpcji warzyw i owoców”, realizowanych są przez Kantar Polska dla Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw.

- Większość osób ma pewien zestaw warzyw i owoców, które „muszą być w domu”. Warto jednak podkreślić, że warzywa i owoce często kupowane są także pod impulsu, gdy coś się podczas zakupów spodoba - mówi Agata Zadrożna, Kantar Polska.

- Zakupy najchętniej robimy koło domu lub po drodze. Teoretycznie preferujemy bazarki, często rezygnujemy z nich z braku czasu lub dlatego, że nie ma ich w pobliżu. Rosnące znaczenie dla kupujących ma wiedza skąd pochodzi produkt, w jakich warunkach był uprawiany i skąd był transportowany. Konsumenci chcą kupować bezpośrednio od producenta. To sprawia, że sprzedaż z samochodu budzi większe zaufanie niż stragan, podobnie jak mniejszy asortyment. Budują poczucie, że towar jest prosto z pola, że ​​sprzedaje osoba, która uprawia. Warto zauważyć, że bazarki są popularne wśród osób poszukujących towarów lokalnych, regionalnych, autentycznych, ekologicznych, świeżych, ale z drugiej strony wiele osób nie ma czasu na zakupy tam - mówi Urszula Krassowska, dyrektor zarządzająca Public Division w Kantar Polska.

Kupujemy to, co jest dostępne tam, gdzie zaopatrujemy się w warzywa i owoce. Warzywa i owoce mają opinię drogich, dlatego zwracamy uwagę na promocje. Konsumenci chcieliby, aby sklepy oferowały większy wybór warzyw i owoców. Zależałoby im na możliwości wyboru odmiany i kupienia odpowiedniej do planowanej potrawy lub preferencji smakowych. Widoczny jest duży sentyment do dawnych owoców.

Dla konsumentów warzyw i owoców ważne są: naturalność (postrzegana jako jak najmniej nawozów i środków ochrony roślin, ale też dojrzewanie na słońcu nie w szklarni); polskość (głównie ze względu na krótki czas transport i wspieranie polskich producentów); przewidywalność smaku (porcja, odmiana); znajomość drogi jaką przechodzi warzywo czy owoc od producenta do sklepowej półki. Nie zwracają za to uwagi na region (Polski) pochodzenia ze względu na nieznajomość regionalnych odmian i ich właściwości. Wyjątek stanowią tu Jabłka Grójeckie. Rosnącym trendem jest zainteresowanie warzywami i owocami niedoskonałymi, które uchodzą za bardziej naturalne. Z drugiej strony dla wielu osób wciąż liczą się ładny wygląd i porównywalny kształt, ponieważ taki produkt gwarantuje m.in. możliwość dłuższego przechowywania.



„Narodowe badania konsumpcji warzyw i owoców” realizowane są przez KANTAR dla Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw. Projekt realizowany jest we współpracy z agencją INSPIRE smarter branding. Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.