Konsumenci są w gorszej sytuacji finansowej i chcą gotować w domu

Bomben 2021-07-08 09:51:45

Powiadają, że jak się chce psa uderzyć to kij się zawsze znajdzie. Podobnie z ww. artykułem. Jest teza do której należy dorobić logiczne wytłumaczanie i ta da - powstaje takie coś jak ww. Życie natomiast jest o wiele mniej skomplikowane niż się to zdaje szamanom od marketingów i innych "analiz". Społeczeństwo ubożeje i tym samym jeżeli mam za kawę na mieście zapłacić 12 PLN do tego obiad to szybka kalkulacja sprawia, że nawet przy odrobinie mojego wysiłku lepiej wyjdzie kupić porządną kawę ziarnistą i pić ją w świętym spokoju w domu, podobnie jak zrobić obiad wiedząc z czego i jak jest on zrobiony bo kto zna choć trochę gastronomię od środka (szczególnie na naszym lokalnym podwórku) ten wie, że nie zawsze to co pięknie wygląda na talerzu jest czymś takim w rzeczywistości. Osobiście stołuję się na mieście tylko za granicą kiedy odwiedzam rodzinkę z bardzo prozaicznego powodu - jest taniej niż PL (patrz Niemcy).