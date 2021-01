Konsumenci szukają na etykietach informacji o certyfikatach

Produkty owocowo-warzywne mają w diecie Polaków stałe miejsce, a im silniejszy jest trend zdrowego stylu życia, tym chętniej po nie sięgają. Badania marketingowe pokazują, że ponad ¾ kupujących zwraca uwagę na umieszczone na etykietach certyfikaty, potwierdzające jakość danego produktu spożywczego.

System certyfikacji pomaga w dokonywaniu zdrowych wyborów żywieniowych. Jest też potwierdzeniem naturalności i dobrego składu, za który ręczy niezależna jednostka certyfikująca, jak w przypadku Systemu Jakości Certyfikowany Produkt (CP). Oznacza się nim wyłącznie wyroby bez konserwantów, sztucznych barwników, cukrów dodanych, słodzików, i których skład oraz wysoką wartość odżywczą potwierdzono badaniami.

Doświadczenie producentów pokazuje, że jakościowe produkty z owoców oraz warzyw to dobra odpowiedź na potrzeby zdrowotne i smakowe Polaków. Z jednej strony motywacją do zmiany diety na lepiej zbilansowaną jest dla konsumentów zdrowie, z drugiej widzimy trudność w zmienianiu nawyków, przez co kupujący chcą sięgać po kompleksowe, pełne rozwiązania, czyli po produkty bogate w składniki odżywcze. Jednocześnie coraz częściej poszukują żywności bez konserwantów, wzmacniaczy smaków czy sztucznych aromatów.