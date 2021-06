Konsumenci w wyraźnie lepszych nastrojach

Konsuemnci ruszyli na zakupy, fot. Shutterstock

Majowy odczyt wskaźnika nastrojów konsumenckich sygnalizuje istotną poprawę klimatu konsumenckiego w Polsce.

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje wśród polskich konsumentów, wyniósł w maju -3,8 i był aż o 7,2 p.p. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

W maju składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich kształtowały się następująco:

– nastąpiła nieznaczna poprawa ocen bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – wzrost o 0,4 p.p., z poziomu -9,8 do -9,4;

– nastąpiła znacząca poprawa ocen przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – wzrost o 6,5 p.p., z poziomu -3,9 do 2,6;

– nastąpiła znacząca poprawa ocen przyszłej sytuacji gospodarczej kraju – wzrost o 20,2 p.p., z poziomu -36,1 do -15,9;

– nastąpił wzrost skłonności do zakupów – wzrost o 1,4 p.p., z poziomu -5,9 do 7,3.

