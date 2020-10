Konsumenci wybierają produkty bez GMO, nawet gdy są droższe

Polscy konsumenci mając możliwość wyboru pomiędzy produktem modyfikowanym genetycznie i niemodyfikowanym, wybraliby ten drugi - nawet jeśli byłby on znacznie droższy.

Takiego wyboru dokonałyby osoby biorące udział w badaniu przeprowadzonym przez CBOS. Ponad 70% ankietowanych skłonnych było wybrać produkt znacznie droższy, ale niezawierający genetycznie modyfikowanych organizmów. Konsumenci obawiają się, że sztucznie wprowadzone geny mogą negatywnie wpływać na zdrowie. Osoby biorące udział w badaniu najbardziej bały się tego, że wskutek spożywania GMO u ludzi mogą się pojawić nowe choroby i alergie oraz nasili się występowanie różnych chorób.

Dyskusja dotycząca wpływu GMO na zdrowie ludzi trwa od kiedy tylko zaczęto uprawiać genetycznie modyfikowane rośliny. Przeciwnicy żywności modyfikowanej genetycznie twierdzą, że o tym czy jest ona bezpieczna, czy nie, będzie można przekonać się dopiero obserwując drugie pokolenie osób spożywających GMO. Podają przykłady środka owadobójczego DDT, który był powszechnie stosowany m.in. w zwalczaniu stonki ziemniaczanej, a w latach 70. został wycofany z użycia, gdyż uznano, że jest szkodliwy. Podobnie było z azbestem, który początkowo uznawany był za bezpieczny, a dziś nikt już nie ma wątpliwości co do tego, że jest on szkodliwy dla zdrowia i powszechnie usuwa się go z budynków.

Polacy podczas zakupów spożywczych starają się unikać produktów zawierających GMO. A firm, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom konsumentów i decydują się na produkcję bez GMO potwierdzoną właściwym certyfikatem, ciągle przybywa.

- Wsłuchiwanie się w głos konsumentów od zawsze było priorytetem naszej spółdzielni - mówi Zbigniew Kalinowski, prezes OSM w Piątnicy, która posiada certyfikat PIM „bez GMO”. - Konsumenci chcą odżywiać się zdrowo, poszukują produktów naturalnych, o prostym składzie, wolnych od konserwantów, sztucznych barwników czy GMO.

